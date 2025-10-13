Số sinh viên quốc tế đến Mỹ giảm gần 20% trong tháng 8

Khuôn viên Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill (bang Bắc Carolina, Mỹ) ảnh: reuters

Tờ The New York Times hôm 12.10 cho hay tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn việc xử lý thị thực sinh viên, áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại đối với 19 quốc gia, đe dọa trục xuất sinh viên quốc tế vì những phát ngôn ủng hộ Palestine, đồng thời siết chặt quá trình rà soát ứng viên xin thị thực du học.

Để rút ra kết luận, báo Mỹ đã thu thập dữ liệu từ hồ sơ nhập cảnh của sinh viên quốc tế, bao gồm sinh viên mới đến Mỹ và những người quay lại nước này học tập. Điều đó có nghĩa chưa thể biết được chính xác số lượng sinh viên mới của năm nay.

Tuy nhiên trước đây, số lượng sinh viên quốc tế đến Mỹ trong tháng 8 là một chỉ số khá tin cậy về số lượng sinh viên ghi danh trong học kỳ mùa thu. Đa số các sinh viên quốc tế đến Mỹ trong tháng 8, vì họ không thể nhập cảnh trước 30 ngày so với ngày khai giảng.

Sinh viên châu Á giảm mạnh

Mỹ hiện là nước có số lượng sinh viên quốc tế lớn nhất thế giới: khoảng 1,3 triệu người theo đuổi chương trình tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và liên quan ở nước này, theo số liệu gần đây của chính phủ Mỹ.

Hơn 70% số sinh viên đến từ châu Á. Tuy nhiên, trong năm nay, số lượng sinh viên châu Á du học Mỹ trong tháng 8 giảm 24%, thấp nhất từ trước đến nay, trừ giai đoạn dịch Covid-19.

Cứ 3 sinh viên quốc tế ở Mỹ thì có 1 người đến từ Ấn Độ, nhưng con số này đã bắt đầu giảm trong năm 2024. Đến tháng 8, số lượng tiếp tục giảm, được cho là bắt nguồn từ tình trạng chậm trễ kéo dài ở khâu xử lý thị thực sinh viên.

Bên cạnh đó, cứ 5 sinh viên quốc tế ở Mỹ thì có 1 sinh viên Trung Quốc. Kể từ khi dịch Covid-19 chấm dứt, số lượng sinh viên Trung Quốc đăng ký theo học các trường đại học Mỹ đã giảm. Và tháng 8 năm nay, số lượng sinh viên Trung Quốc đến Mỹ tiếp tục giảm.