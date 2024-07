Số tài khoản người Việt bị lộ tăng hơn 30 lần sau 3 năm

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT) và trí tuệ nhân tạo (AI), các vụ tấn công mạng có xu hướng diễn ra ở quy mô toàn cầu, mục tiêu là hạ tầng của những tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, mạng lưới điện, tài chính ngân hàng, y tế, giao thông, giáo dục... gây thiệt hại nặng nề. Ở Việt Nam, thời gian gần đây cũng chứng kiến nhiều sự cố bảo mật nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tấn công mã hóa dữ liệu để tống tiền, các vụ lộ lọt dữ liệu, tài khoản...

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin trước những thách thức của các cuộc tấn công mạng Anh Quân

Theo ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục ghi nhận hơn 90.000 điểm yếu lỗ hổng an toàn thông tin đang tồn tại ở hạ tầng CNTT thuộc nhiều cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Đơn vị đã phải xử lý số lượng sự cố nghiêm trọng tăng gần 60% so với năm ngoái.

"Sự gia tăng của các cuộc tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp và lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân, đặc biệt là lộ lọt do thiết bị nhiễm mã độc đang diễn ra phổ biến, phức tạp ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam", lãnh đạo Cục đánh giá tại chương trình tập huấn mô phỏng bảo vệ tương tác (KIPS) diễn ra ngày 25.7 tại Hà Nội. Chương trình do Cục An toàn thông tin phối hợp với Kaspersky tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó và tăng cường công tác huấn luyện chống tấn công mạng, có sự tham gia của hơn 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng cho biết hiện nay tình trạng mua bán dữ liệu đang diễn ra công khai, được tổ chức có hệ thống. Theo thống kê của hãng bảo mật Kaspersky, số tài khoản bị lộ lọt do nhiễm mã độc tại Việt Nam tăng đột biến thời gian gần đây. Năm 2023, số trường hợp ghi nhận cao cấp 31 lần so với năm 2020.

Tại một sự kiện diễn ra mới đây, lãnh đạo Công ty an ninh mạng Viettel cũng cho biết nửa đầu năm 2024, đơn vị phát hiện 46 vụ lộ lọt, rao bán dữ liệu tại Việt Nam, với 13 triệu bản ghi bị đem bán và hơn 12,3 GB dữ liệu mã nguồn bị lộ lọt. Cùng với đó là 10 vụ tấn công mã hóa dữ liệu ransomware và khoảng 56 tổ chức có dấu hiệu bị tấn công bởi phần mềm tống tiền.

Bà Genie Sugene Gan nhận định quá trình chuyển đổi số đã làm gia tăng "bề mặt tấn công" Anh Quân

Chia sẻ tại sự kiện, bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách công Kh u vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi của Kaspersky nói: "Chuyển đổi số đã làm gia tăng tấn công". Trong bối cảnh có tới 82% người làm an toàn thông tin thừa nhận ít nhất một lần để xảy ra vi phạm dữ liệu do chuyển đổi số (báo cáo của Kaspersky), việc triển khai các khóa tập huấn mô phỏng mang ý nghĩa là chương trình "vừa học vừa làm", đặt người tham gia vào quy trình đối mặt với mối đe dọa CNTT bất ngờ, dựa trên các tình huống thực tế.

Việt Nam hiện đáp ứng trên 90% các giải pháp phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong nước và là một trong số không nhiều quốc gia có thể tự chủ được các giải pháp về an toàn không gian trực tuyến. Việt Nam cũng đã có khá đầy đủ những sản phẩm, giải pháp an ninh mạng như bảo vệ đường truyền, tường lửa, giám sát, phát hiện tấn công và chống tấn công…

Tuy nhiên, các giải pháp của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài như thiếu nguồn lực nhân sự, thiếu vốn đầu tư, thiếu sự tin tưởng của khách hàng… Do đó, cần có sự đồng bộ, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các giải pháp an ninh mạng "Made in Vietnam".