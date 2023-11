Sơ tán thành công 31 trẻ sinh non khỏi bệnh viện 'chết' al-Shifa

Trẻ sinh non được chăm sóc trong lồng ấp ở bệnh viện Rafah sau khi được đưa khỏi bệnh viện al-Shifa hôm 19.11

REUTERS

Việc sơ tán ở bệnh viện al-Shifa đã được xác nhận bởi tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PCRS), phía cho hay đã thực hiện nỗ lực này nhờ vào sự phối hợp của các tổ chức Liên Hiệp Quốc, bao gồm WHO.

Số phận của các trẻ sinh non ở bệnh viện trên đã thu hút sự chú ý của toàn cầu sau khi giới truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy các bác sĩ và y tá tìm cách giữ ấm cho trẻ. Do bệnh viện mất điện, y bác sĩ phải dời trẻ sinh non khỏi lồng ấp.

Israel tấn công miền nam Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay bên cạnh nhóm trẻ sinh non, 6 nhân viên y tế và 10 người thân của họ đã được đưa khỏi bệnh viện al-Shifa đến một bệnh viện ở phía nam Dải Gaza để được chăm sóc khẩn cấp. Họ rời đi trên các xe cứu thương của tổ chức Chữ Thập Đỏ Palestine.

Ông Mohammed Zaqut, Tổng giám đốc các bệnh viện ở Gaza, cho hay công tác chuẩn bị đang được triển khai để đưa các trẻ sinh non đến Ai Cập.

Kể từ ngày 11.11, thời điểm nhiên liệu bắt đầu cạn kiệt ở bệnh viện al-Shifa, 8 trẻ sinh non đã thiệt mạng vì không có điện vận hành các lồng ấp, theo cơ quan y tế Gaza.



Một đoàn của WHO đến bệnh viện trên hôm 18.11 và phát hiện 291 bệnh nhân vẫn còn ở đó, bao gồm trẻ em, những người bệnh nhiễm trùng nặng và các bệnh nhân chấn thương tủy sống không thể di chuyển.

Bốn trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trước khi đoàn đến nơi.

Họ đã dùng từ "vùng chết chóc" để mô tả al-Shifa, trước đây là bệnh viện lớn nhất ở Gaza.