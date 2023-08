Số thành lập mới tăng vọt, doanh nghiệp vốn 'li ti' giải thể tăng cao

Những con số lạc quan trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Tính lũy kế 8 tháng của năm nay, số doanh nghiệp tham gia vào thị trường tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, trong 8 tháng, cả nước có 103.658 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 5 năm từ 2018 - 2022, trung bình 89.899 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt TN

Tuy vậy, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng chỉ đạt mức trung bình 969.618 tỉ đồng, giảm 14,7% so với vốn đăng ký trung bình cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu cũng cho thấy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 lại giảm 3,1% so với cùng kỳ và giảm gần 11% so với tháng trước. Tính lũy kế 8 tháng là 45.740 doanh nghiệp, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, tăng gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018 - 2022, trung bình 31.929 doanh nghiệp.

Tính chung 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 149.400 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 5 năm từ 2018 - 2022, trung bình 121.828 doanh nghiệp.

Xét về ngành nghề doanh nghiệp đăng ký mới, số doanh nghiệp mới thành lập tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng đến 35%; lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng gần 19%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 16,3%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng khoảng 11%...

Đáng lưu ý, lĩnh vực y tế và hoạt động xã hội cũng dẫn đầu về số doanh nghiệp quay trở lại thị trường, với 224 doanh nghiệp, tăng 15,5%. Kế đó là doanh nghiệp ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với 422 doanh nghiệp, tăng 9%; doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với 923 doanh nghiệp, tăng 4,9%; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 655 doanh nghiệp, tăng 3,1%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp rời thị trường vẫn còn khá cao, 8 tháng có 124.684 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 57,6%.



41.064 doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,7%, tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng với 36.024 doanh nghiệp (chiếm gần 88%). Đặc biệt, có 11.787 doanh nghiệp giải thể, giảm 4,2% so với cùng kỳ và phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 8 tháng qua có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm (chiếm 68,8%) và quy mô vốn từ 0 - 10 tỉ đồng, chiếm gần 86%...