Vốn đăng ký doanh nghiệp mới ngày càng 'teo tóp'

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 6, cả nước có 13.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 75.900 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, gần 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới ngày càng ít NGỌC THẮNG

Tính chung, bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, ghi nhận có gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (bao gồm tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất giải thể). Tương đương trung bình mỗi tháng có 16.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Con số này đã giảm so với mức bình quân doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm 2023 là 17.600 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục có xu hướng giảm. Cụ thể, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt mức 707.457 tỉ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn mức bình quân 806.204 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018 - 2022.

Số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 9,3 tỉ đồng, mức thấp nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2017. Số vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động cũng giảm tới 48,1% so với cùng kỳ năm 2022...

Doanh nghiệp dự báo xu hướng kinh doanh chưa khả quan Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 2/2023 cho thấy có 27,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 1/2023; dự kiến quý 3/2023, có 34,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 2/2023. (Tổng cục Thống kê)