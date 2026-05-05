Sờ thấy cục nhỏ ở ngực, người phụ nữ đi khám và nhận kết quả bất ngờ

Quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành bước ngoặt quan trọng. Nhờ không chủ quan, chị được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, kiểm soát nguy cơ ngay từ giai đoạn rất sớm, khi tổn thương vẫn còn âm thầm, chưa biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài.

"Cách đây khoảng 3 - 4 ngày, tôi tình cờ sờ thấy có một cục nhỏ ở vú trái. Lúc đó không thấy đau hay khó chịu gì nên cũng nghĩ chắc không sao. Nhưng vẫn hơi lo nên tôi quyết định đi khám sớm, không ngờ lại phát hiện ra vấn đề khi còn chưa có biểu hiện gì rõ ràng", chị D.kể lại

Chính sự "hơi lo" ấy và niềm tin gởi gắm ở các bác sĩ Bệnh viện Phương Nam đã giúp chị tránh được một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải, bỏ qua các dấu hiệu sớm vì nghĩ rằng không đau thì không nguy hiểm.

Bác sĩ chuyên môn đi thăm khám bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật

Can thiệp bóc tách khối u ở giai đoạn sớm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam cho biết, kết quả siêu âm và nhũ ảnh cho thấy, vú trái có tổn thương được phân loại BIRADS 4A - nhóm nghi ngờ ác tính. Hai bên hạch nách ghi nhận dạng hạch viêm. Đây là tình huống lâm sàng không hiếm gặp, nhưng đòi hỏi phải đánh giá cẩn trọng vì dù nguy cơ ác tính không cao, tổn thương vẫn không thể bị xem nhẹ.

Trước đặc điểm của tổn thương vú thuộc nhóm BIRADS 4A, bác sĩ Văn Phụng Thống cùng ê-kíp đã đã quyết định can thiệp sớm thay vì theo dõi kéo dài, nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ ngay từ giai đoạn nghi ngờ. Việc lựa chọn phẫu thuật bóc u ngay từ giai đoạn nghi ngờ giúp kiểm soát tình huống một cách chủ động, đồng thời đảm bảo loại bỏ trọn vẹn tổn thương.

Nhờ đánh giá chính xác vị trí, kích thước và đặc điểm tổn thương trước mổ, phẫu thuật được thực hiện qua đường rạch nhỏ, bóc tách trọn vẹn khối u với lượng máu mất rất ít. Sau khi lấy u, mô vú được phục hồi tỉ mỉ, đóng da thẩm mỹ và băng ép vùng mổ. Toàn bộ quy trình diễn ra an toàn, hạn chế tối đa xâm lấn và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh.

"Thời điểm vàng" quyết định mức độ can thiệp

Trường hợp này cho thấy, không phải mọi khối u vú đều nguy hiểm, nhưng việc đánh giá đúng mức độ nguy cơ và lựa chọn đúng "thời điểm vàng" để can thiệp là yếu tố then chốt. Nếu trì hoãn hoặc chủ quan, tổn thương dù nhỏ vẫn có thể tiến triển phức tạp hơn, khiến quá trình điều trị về sau trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Đáng chú ý, đây là trường hợp bệnh nhân người nước ngoài chủ động thăm khám và được tiếp cận nhanh chóng quy trình chẩn đoán - điều trị bài bản tại Việt Nam. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các cơ sở y tế trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân trong nước mà còn với bệnh nhân quốc tế.

Phát hiện sớm, kiểm tra kịp thời và xử lý đúng hướng vẫn là yếu tố then chốt giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe và hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có

Tại Trung tâm Phụ - Nhũ Chuyên Sâu, Bệnh viện Phương Nam triển khai quy trình thăm khám khoa học, cá thể hóa cho từng khách hàng, kết hợp lâm sàng - siêu âm - xét nghiệm, giúp phát hiện sớm những bất thường có thể diễn tiến âm thầm.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm thế hệ mới, máy nhũ ảnh 3D, các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn được áp dụng nhằm giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và an toàn hơn.

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu - hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn và chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế, không chỉ chú trọng điều trị hiệu quả mà còn hướng đến các can thiệp tối ưu nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.