Số thu thuế bình quân tháng 1 mỗi ngày hơn 5.300 tỉ đồng

Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỉ đồng, thu nội địa ước đạt 160.400 tỉ đồng, các khoản thu này tăng hơn 12% so với dự toán và vượt năm ngoái từ 3 - 67%. Một số khoản thu, sắc thuế đạt trên 8% dự toán như khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 13,2%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 14%, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%...



Số thu thuế tháng 1 đạt hơn 12% dự toán ngân sách NGỌC THẮNG

Có 11/19 khoản thu đạt dưới 8% như thu lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền bán nhà, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản... So với cùng kỳ năm ngoái, có một số khoản thu, sắc thuế tăng trưởng như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hoạt động xổ số...

Trong tháng 1, toàn ngành thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 134,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh kiểm tra là 1.213 tỉ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 692 tỉ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Ngoài ra, tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 1 ước đạt 1.500 tỉ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.350 tỉ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 150 tỉ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm đến cuối tháng 1 là 141.901 tỉ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31.12.2022, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31.1.2022. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 76.713 tỉ đồng, tăng 15,4% so với thời điểm 31.12.2022, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2022.