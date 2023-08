Số thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ... thấp

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 61,7% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ ước bằng 72,7%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,2%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 66,7%. Còn lại có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 868.624 tỉ đồng (trong tháng 7 đạt 118.200 tỉ đồng), bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 832.647 tỉ đồng, bằng 62,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,2% so với cùng kỳ.

Thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến cuối tháng 7 ước đạt 37.059 tỉ đồng.

Trong đó xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỉ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỉ đồng. Ngoài ra, tổng số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,52 tỉ hóa đơn, trong đó 1,34 tỉ hóa đơn có mã; hơn 3,18 tỉ hóa đơn không mã.