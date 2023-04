Bộ Công thương ủng hộ đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Theo thông tin từ Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng đã ký văn bản phản hồi Bộ Tài chính, bày tỏ quan điểm của Bộ Công thương về đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Công thương ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước TN

Bộ Công thương cho rằng, thị trường tiêu thụ ô tô trong nước đang gặp nhiều khó khăn do chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng và tâm lý người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu với những mặt hàng có giá trị cao.

Bộ Công thương dẫn báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất tô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của Hyundai Thành Công và VinFast trong tháng 1 giảm tới 60% so với tháng 12.2022 và giảm 54% so với cùng kỳ 2022. Trong 3 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng toàn thị trường ô tô là 77.090 xe, giảm 31% so với cùng kỳ 2022.