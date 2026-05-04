Số trẻ em ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Văn Khoa
04/05/2026 17:26 GMT+7

Tính đến tháng 4, số trẻ em ở Nhật Bản ước tính còn 13,29 triệu, giảm 350.000 so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu mức thấp kỷ lục mới, theo số liệu do chính phủ Nhật công bố ngày 4.5.

Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 10,8% tổng dân số, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1950, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố.

Dân số trẻ em ở Nhật giảm xuống mức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Trẻ em tại một cửa hàng ở Tokyo vào tháng 11.2025

Ảnh: AFP

Các số liệu được tính toán dựa trên ước tính dân số từ cuộc điều tra dân số quốc gia được tiến hành 5 năm một lần.

Dù chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp để giải quyết tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là "cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng", nhưng sự suy giảm vẫn tiếp diễn bất chấp các bước như tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con.

Theo số liệu mới, xét theo giới tính, có 6,81 triệu bé trai và 6,48 triệu bé gái. Xét theo độ tuổi, có 3,09 triệu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, trong khi đó có 2,13 triệu trẻ em từ 0 đến 2 tuổi, cho thấy xu hướng số lượng trẻ em sinh ra đang giảm, theo Kyodo News.

Số lượng trẻ em, trong đó có cả người nước ngoài, sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2025 đã đạt mức thấp kỷ lục là 705.809, giảm năm thứ 10 liên tiếp, theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố.

Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm kể từ năm 1982, sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 1954 với 29,89 triệu, trong khi một đợt bùng nổ dân số thứ hai trong giai đoạn từ năm 1971-1974.

Theo một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc được thực hiện vào các thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 38 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên. Hàn Quốc có tỷ lệ trẻ em thấp nhất là 10,2%.

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

Hôm 26.7, chính phủ Nhật Bản công bố dữ liệu chính thức cho thấy dân số nước này đã giảm kỷ lục trong năm 2022.

