Sở Xây dựng Hà Nội: Các dự án khẩn cấp chỉ giải quyết một phần tình trạng ngập úng

Hà Nội vẫn còn một số điểm ngập cục bộ

Ngày 4.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác bảo đảm thoát nước chống úng ngập trên địa bàn thành phố; tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại cuộc họp ẢNH: PHẠM LINH

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long cho biết, đến ngày 3.8, thành phố đã cơ bản đưa vào vận hành các hạng mục chính của 10 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số điểm ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, ảnh hưởng của các dự án đang thi công hoặc địa hình trũng thấp.

Phát biểu làm rõ các nội dung liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, hiện hệ thống hạ tầng thoát nước của thành phố mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch.

Thành phố mới hoàn thiện khoảng 77 km tuyến cống trục chính, trong khi hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và mạng lưới thoát nước vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là thực trạng khiến Hà Nội phải triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa.

Theo ông Thường, các dự án khẩn cấp tác động trực tiếp đến khoảng 120 điểm ngập và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều khu vực trước đây thường xuyên ngập sâu, kéo dài như: đại lộ Thăng Long; khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Ciputra; đường Võ Chí Công... nay cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn; thời gian ngập, độ sâu ngập và phạm vi ngập đều giảm đáng kể.

Đáng chú ý, ông Thường cho rằng, người dân kỳ vọng nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỉ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của thành phố là điều dễ hiểu, nhưng trên thực tế các dự án khẩn cấp mới chỉ giải quyết một phần vấn đề.

Và, giải pháp căn cơ vẫn là đẩy nhanh các công trình đầu mối theo quy hoạch, đặc biệt là cụm công trình Liên Mạc với trạm bơm công suất 170 m³/giây - một trong những cửa xả chiến lược của hệ thống thoát nước Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập ẢNH: PHẠM LINH

Chấm dứt tình trạng bị động trong phòng, chống ngập úng

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập.

Trong đó, chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, trạm bơm lưu động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra mưa lớn. Không chờ đến khi có chỉ đạo mới triển khai.

Nhấn mạnh kỳ vọng rất lớn của người dân đối với các dự án chống ngập, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng, các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa được truyền thông, giải thích đầy đủ.

Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực nào đã được khắc phục, khu vực nào còn tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát.

Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện đề án tổng thể xử lý úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, trình thành phố trong tháng 9. Đề án phải xác định rõ lộ trình đầu tư, phân vùng chống ngập, công khai các mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, từng dự án để người dân và báo chí theo dõi, giám sát.

Ông Vũ Đại Thắng cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch thoát nước theo hướng tách bạch hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, bảo đảm đầu tư đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước…