Mưa lớn chiều tối 31.7 làm quá tải hệ thống thoát nước ở Hà Nội

Thông tin đến báo chí trưa 1.8, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ ngày 31.7, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa lớn, diện rộng. Riêng khu vực P.Long Biên, lượng mưa đo được trên 115 mm.

Phố Đàm Quang Trung sau cơn mưa lớn chiều tối 31.7 ẢNH: SỞ VH-TT HÀ NỘI

Mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn đã gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, khiến trên địa bàn khu vực phía bắc Hà Nội xuất hiện 2 điểm ngập tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, đoạn đối diện Aeon Mall Long Biên (P.Long Biên), làm ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm.

Đây là 2 điểm ngập đã xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026. Do nước ngập cục bộ tại vị trí có mật độ giao thông rất cao vào giờ cao điểm nên đã xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài.

Cũng theo Sở VH-TT Hà Nội, trong chiều tối 31.7, các khu vực nằm trong phạm vi tác động của các dự án khẩn cấp không xảy ra ngập, như: đại lộ Thăng Long, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình; các khu đô thị: Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra; đường Võ Chí Công…

Về công tác ứng trực tại 2 điểm ngập úng Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh, theo kế hoạch, các đơn vị duy trì thoát nước đã tổ chức đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, nước rút nhanh. Tính đến 20 giờ ngày 31.7, nước tại 2 điểm này đã cơ bản rút hoàn toàn. So với trận mưa cường độ tương tự các năm trước đây, những khu vực này phải mất từ 8 - 12 giờ nước mới rút hết.

Ngập úng là một trong 5 điểm nghẽn mà Hà Nội ưu tiên giải quyết, xử lý. Từ đầu năm 2026, Hà Nội đã quyết định đầu tư khẩn 10 công trình (5 dự án thoát nước, 5 dự án hồ điều hòa) với tổng vốn gần 5.600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa 2026, nhằm giảm ngập úng đô thị.

Cạnh đó, Hà Nội đang xây dựng Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030".

Trong đề án này, đơn vị tư vấn đề xuất nhiều nhóm giải pháp, gồm các công trình xây dựng hạ tầng thoát nước, như kênh dẫn, cống, trạm bơm đầu mối; cải tạo, đào thêm hồ điều hòa, bể ngầm điều tiết; giải pháp tăng diện tích được phủ xanh, cải tạo bề mặt đường để tăng khả năng thẩm thấu; giải pháp xây dựng mô hình "thành phố bọt biển".

Đồng thời, đề án cũng đề xuất các danh mục dự án ưu tiên đầu tư với tổng kinh phí khoảng 20.000 tỉ đồng.