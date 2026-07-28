Diện mạo 7 hồ chống ngập khẩn cấp cho Hà Nội trước mùa mưa

Đến nay, các hạng mục chính của dự án như nạo vét lòng hồ, ép cọc bê tông dự ứng lực làm kè và lắp đặt cống thoát nước đã cơ bản hoàn tất. Nhà thầu đang san lấp và hoàn thiện cảnh quan quanh công trường. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, dù chưa hoàn thiện toàn bộ, công trình đã bắt đầu hỗ trợ tiêu thoát nước từ tháng 5.2026, giúp giảm tải cho Trạm bơm Đồng Bông 1.
ẢNH: TUẤN MINH
Tại P.Đại Mỗ, hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2) có quy mô khoảng 12 ha và là công trình tiên phong hoàn tất công tác đào hồ trong nhóm dự án chống ngập khẩn cấp, chính thức đưa vào vận hành từ cuối tháng 6.2026. Lòng hồ hiện đã cơ bản nạo vét xong. Đoạn đường giao thông băng qua hồ đã hoàn thiện thảm nhựa và cho phép các phương tiện lưu thông trở lại. Anh N.H.V (27 tuổi, P.Hà Đông) chia sẻ: "Trước đây, đoạn đường Tố Hữu tôi đi làm qua rất hay xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, qua mấy trận mưa dông gần đây, tình trạng này đã chấm dứt".
ẢNH: TUẤN MINH
Trên công trường, những chiếc máy xúc đang vét nốt lòng hồ, công nhân đang thi công bờ kè và làm đường đi bộ ven hồ. Khi hoàn thành, công trình hứa hẹn mang đến không gian sinh hoạt thoáng đãng cho dân cư quanh khu vực.
ẢNH: TUẤN MINH
Dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha) trên đường Tây Thăng Long (P.Đông Ngạc) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Chủ đầu tư đang hoàn thiện cảnh quan và các hạng mục chỉnh trang quanh hồ.
ẢNH: TUẤN MINH
Tương tự hồ Chèm, dự án hồ Liên Mạc 1 cũng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Trong tương lai, đây sẽ là công trình quan trọng giúp giảm tải áp lực cho hệ thống cống ngầm của thủ đô. Cả hai công trình dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.
ẢNH: TUẤN MINH
Bên cạnh các hồ điều hòa, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án thoát nước cấp bách nhằm kịp chống ngập cho mùa mưa năm nay.
Đến nay, 7 công trình trọng điểm (gồm 5 hồ điều hòa sức chứa 2,93 triệu m³ và 2 tuyến kênh) đã xong các hạng mục chính, đủ điều kiện tiêu thoát nước và được bàn giao cho các đơn vị chuyên trách vận hành song song với việc hoàn thiện nốt cảnh quan.
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