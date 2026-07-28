Diện mạo 7 hồ chống ngập khẩn cấp cho Hà Nội trước mùa mưa

Bên cạnh các hồ điều hòa, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án thoát nước cấp bách nhằm kịp chống ngập cho mùa mưa năm nay.

Đến nay, 7 công trình trọng điểm (gồm 5 hồ điều hòa sức chứa 2,93 triệu m³ và 2 tuyến kênh) đã xong các hạng mục chính, đủ điều kiện tiêu thoát nước và được bàn giao cho các đơn vị chuyên trách vận hành song song với việc hoàn thiện nốt cảnh quan.