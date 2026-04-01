Hà Nội gấp rút thi công 7 hồ điều hòa đón đầu mùa mưa

Các dự án này bao gồm: hồ Phú Đô, Mễ Trì, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1.

Trên các "đại công trường", máy móc và công nhân đang hối hả làm việc ngày đêm. Nổi bật là hồ Phú Đô (P.Từ Liêm) với quy mô lên tới 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, đang được đẩy nhanh công đoạn đào lòng hồ.

Phía tây Hà Nội, hồ Mễ Trì (rộng 12 ha) và cụm hồ Yên Nghĩa 1, 2 cũng tất bật thi công phần kè cùng hệ thống cống điều tiết.

Toàn cảnh dự án hồ điều hòa Phú Đô - công trình có quy mô mặt nước lớn nhất trong số các hồ điều hòa đang thi công ẢNH: TUẤN MINH

Tương tự, tại dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha, vốn đầu tư 700 tỉ đồng), không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã áp dụng giải pháp lắp ghép chân kè đúc sẵn thay cho việc đổ bê tông truyền thống.

"Các công nhân thi công không nghỉ trưa, nghỉ lễ để phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công hạng mục 968 chân kè, dự kiến giữa tháng 4 hoàn thành. Hạng mục đổ giằng và lát mái sẽ được tiếp tục thi công ngay sau đó", đại diện Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 chia sẻ.

Khi chuỗi 7 hồ điều hòa này hoàn thành, khả năng trữ và tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể, giúp thủ đô ứng phó hiệu quả hơn với mùa mưa bão sắp tới.

Trên công trường, hàng loạt máy xúc đang hoạt động hết công suất, liên tục xẻ đất tạo hình lòng hồ với mục tiêu hoàn tất công đoạn này trong tháng 6.2026 ẢNH: TUẤN MINH

Trên trục đường Tố Hữu, hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) với quy mô 12 ha, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỉ đồng đang dần hình thành. Cùng với gần 2 km bờ kè và hệ thống cống điều tiết đồng bộ, dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu thoát nước cho trạm bơm Đồng Bông khi có mưa lớn ẢNH: TUẤN MINH

Nằm kề bên trục Vành đai 4 qua địa phận xã An Khánh, 2 hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (rộng 20 ha, vốn đầu tư 858 tỉ đồng) và Yên Nghĩa 2 (rộng 5 ha, vốn đầu tư 250 tỉ đồng) cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn thiện công đoạn san gạt nền đất ẢNH: TUẤN MINH

Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau liên tục vận chuyển khối lượng lớn đất đào ra khỏi công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1. Nhiều khu vực lòng hồ đã dần lộ diện sau khi lớp đất bề mặt được bóc dỡ và chuyển đi. ẢNH: TUẤN MINH

Quang cảnh thi công tất bật tại dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha) trên đường Tây Thăng Long. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động nhân lực làm việc xuyên trưa, xuyên lễ nhằm sớm hoàn thành các hạng mục chính. ẢNH: TUẤN MINH

Công nhân cùng máy móc hỗ trợ thực hiện lắp đặt cấu kiện bê tông chân kè đúc sẵn tại hồ Thụy Phương 2. Đây là công nghệ mới được áp dụng thay cho biện pháp xây kè đá và đổ bê tông truyền thống, giúp rút ngắn tối đa thời gian thực hiện dự án khẩn cấp. ẢNH: TUẤN MINH

Trong số 7 dự án chống ngập, hồ Chèm (rộng 9 ha, trong ảnh) và hồ Liên Mạc 1 (rộng 13 ha) với tổng kinh phí ước tính khoảng 650 tỉ đồng, đang ở những bước triển khai đầu tiên. Phần lớn diện tích của 2 dự án này đều là đất trồng trọt. Hiện công tác vận động các hộ dân bàn giao đất đang được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. ẢNH: TUẤN MINH