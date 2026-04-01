Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội gấp rút thi công 7 hồ điều hòa đón đầu mùa mưa

Nguyễn Tuấn Minh
01/04/2026 06:16 GMT+7

Để chủ động giải quyết tình trạng ngập úng nội đô, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án hồ điều hòa khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng.

Các dự án này bao gồm: hồ Phú Đô, Mễ Trì, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1.

Trên các "đại công trường", máy móc và công nhân đang hối hả làm việc ngày đêm. Nổi bật là hồ Phú Đô (P.Từ Liêm) với quy mô lên tới 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, đang được đẩy nhanh công đoạn đào lòng hồ. 

Phía tây Hà Nội, hồ Mễ Trì (rộng 12 ha) và cụm hồ Yên Nghĩa 1, 2 cũng tất bật thi công phần kè cùng hệ thống cống điều tiết.

Toàn cảnh dự án hồ điều hòa Phú Đô - công trình có quy mô mặt nước lớn nhất trong số các hồ điều hòa đang thi công

Tương tự, tại dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha, vốn đầu tư 700 tỉ đồng), không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã áp dụng giải pháp lắp ghép chân kè đúc sẵn thay cho việc đổ bê tông truyền thống.

"Các công nhân thi công không nghỉ trưa, nghỉ lễ để phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công hạng mục 968 chân kè, dự kiến giữa tháng 4 hoàn thành. Hạng mục đổ giằng và lát mái sẽ được tiếp tục thi công ngay sau đó", đại diện Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 chia sẻ.

Khi chuỗi 7 hồ điều hòa này hoàn thành, khả năng trữ và tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể, giúp thủ đô ứng phó hiệu quả hơn với mùa mưa bão sắp tới.

Trên công trường, hàng loạt máy xúc đang hoạt động hết công suất, liên tục xẻ đất tạo hình lòng hồ với mục tiêu hoàn tất công đoạn này trong tháng 6.2026

Trên trục đường Tố Hữu, hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) với quy mô 12 ha, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỉ đồng đang dần hình thành. Cùng với gần 2 km bờ kè và hệ thống cống điều tiết đồng bộ, dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu thoát nước cho trạm bơm Đồng Bông khi có mưa lớn

Nằm kề bên trục Vành đai 4 qua địa phận xã An Khánh, 2 hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (rộng 20 ha, vốn đầu tư 858 tỉ đồng) và Yên Nghĩa 2 (rộng 5 ha, vốn đầu tư 250 tỉ đồng) cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn thiện công đoạn san gạt nền đất

Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau liên tục vận chuyển khối lượng lớn đất đào ra khỏi công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1. Nhiều khu vực lòng hồ đã dần lộ diện sau khi lớp đất bề mặt được bóc dỡ và chuyển đi.

Quang cảnh thi công tất bật tại dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha) trên đường Tây Thăng Long. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động nhân lực làm việc xuyên trưa, xuyên lễ nhằm sớm hoàn thành các hạng mục chính.

Công nhân cùng máy móc hỗ trợ thực hiện lắp đặt cấu kiện bê tông chân kè đúc sẵn tại hồ Thụy Phương 2. Đây là công nghệ mới được áp dụng thay cho biện pháp xây kè đá và đổ bê tông truyền thống, giúp rút ngắn tối đa thời gian thực hiện dự án khẩn cấp.

Trong số 7 dự án chống ngập, hồ Chèm (rộng 9 ha, trong ảnh) và hồ Liên Mạc 1 (rộng 13 ha) với tổng kinh phí ước tính khoảng 650 tỉ đồng, đang ở những bước triển khai đầu tiên. Phần lớn diện tích của 2 dự án này đều là đất trồng trọt. Hiện công tác vận động các hộ dân bàn giao đất đang được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện.

Dù phần đất nông nghiệp đang trồng đào nằm trong diện thu hồi, ông Bùi Xuân M. (51 tuổi, P.Đông Ngạc) cho biết bản thân vẫn hoàn toàn ủng hộ dự án. “Cứ nghĩ đến cảnh nước ngập sâu mỗi khi mưa lớn là tôi thấy sợ. Giờ biết thành phố làm dự án chống ngập đi qua đây, tôi và bà con ủng hộ hết mình", ông M. chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

hồ điều hòa Ngập úng hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận