Hà Nội gấp rút thi công 7 hồ điều hòa đón đầu mùa mưa

Để chủ động giải quyết tình trạng ngập úng nội đô, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án hồ điều hòa khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng.
Các dự án này bao gồm: hồ Phú Đô, Mễ Trì, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1.
Trên các "đại công trường", máy móc và công nhân đang hối hả làm việc ngày đêm. Nổi bật là hồ Phú Đô (P.Từ Liêm) với quy mô lên tới 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, đang được đẩy nhanh công đoạn đào lòng hồ.
Phía tây Hà Nội, hồ Mễ Trì (rộng 12 ha) và cụm hồ Yên Nghĩa 1, 2 cũng tất bật thi công phần kè cùng hệ thống cống điều tiết.
Tương tự, tại dự án hồ Thụy Phương 2 (rộng 14,5 ha, vốn đầu tư 700 tỉ đồng), không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã áp dụng giải pháp lắp ghép chân kè đúc sẵn thay cho việc đổ bê tông truyền thống.
"Các công nhân thi công không nghỉ trưa, nghỉ lễ để phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công hạng mục 968 chân kè, dự kiến giữa tháng 4 hoàn thành. Hạng mục đổ giằng và lát mái sẽ được tiếp tục thi công ngay sau đó", đại diện Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 chia sẻ.
Khi chuỗi 7 hồ điều hòa này hoàn thành, khả năng trữ và tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể, giúp thủ đô ứng phó hiệu quả hơn với mùa mưa bão sắp tới.
Bình luận (0)