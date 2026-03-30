Hà Nội có thêm hệ thống máy hiện đại chẩn đoán sớm ung thư

Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt tại số 9 Phan Chu Trinh (Hà Nội) chính thức ra mắt ngày 30.3, với sự tham dự của GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

GS Thuấn đánh giá, bệnh viện chọn hướng đi chuyên sâu, đặc biệt chú trọng tầm soát sớm và điều trị các bệnh lý ung bướu, rất sát với nhu cầu thực tiễn.

Hệ thống thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán sớm ung thư ẢNH: THÚY ANH

Tại đây, trang bị hệ thống y khoa hiện đại, và đặc biệt là quy tụ được mạng lưới chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, khẳng định mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời góp phần hiệu quả cho phát triển du lịch y tế, đang được Bộ Y tế phối hợp các bộ ngành triển khai.

Đại diện bệnh viện cho biết, tại bệnh viện, loạt các hệ thống thiết bị y tế hiện đại (chụp cộng hưởng từ MRI; máy chụp cắt lớp vi tính (CT) 128 dãy; hệ thống nội soi tiêu hóa; xét nghiệm tự động; hệ thống siêu âm, X-quang thế hệ mới... phục vụ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị, đặc biệt với các bệnh lý phức tạp về ung bướu, tim mạch...

Đáng chú ý, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D giúp tăng khả năng phát hiện khối u vú lên tới 40%, nhận diện sớm hơn 15 tháng so với công nghệ cũ, đồng thời giảm 30% liều tia X; và chính xác với phụ nữ có mô vú dày hoặc đã đặt túi ngực; hệ thống chụp cắt lớp vi tính phổ thế hệ mới là giải pháp hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu ở mức độ phân tử, góp phần nâng cao độ chính xác trong phát hiện và đánh giá các bệnh lý phức tạp.

Quy trình điều trị tối ưu tại bệnh viện giúp rút ngắn thời gian, giảm tải áp lực chuyển tuyến và đảm bảo trọn vẹn quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh. Các loại hình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện được triển khai tại đây, do đó, người dân hoàn toàn có thể tiếp cận những phác đồ tiên tiến hàng đầu mà không cần phải ra nước ngoài chữa trị.

Hệ thống y tế Lạc Việt đã triển khai chương trình "chạy thận 0 đồng chênh" (bảo hiểm y tế thanh toán 100% quyền lợi), giảm gánh nặng tài chính cho những bệnh nhân suy thận.