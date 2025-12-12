Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Ứng dụng công nghệ cao - Tầm soát sức khỏe toàn diện, phát hiện sớm ung thư

12/12/2025 08:00 GMT+7

Ung thư và nhiều bệnh lý toàn thân đang xuất hiện sớm hơn, diễn tiến âm thầm và hầu như không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu.

Tại Việt Nam, khoảng hơn 70% ca ung thư được chẩn đoán muộn. Không ít bệnh lý nội khoa có thể âm thầm tiến triển 3 - 5 năm trước khi biểu hiện, với các triệu chứng mờ nhạt như mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, dễ nhầm với stress hoặc thiếu ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo duy trì khám định kỳ theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ để phát hiện sớm, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chương trình tư vấn "Ứng dụng công nghệ cao - Tầm soát sức khỏe toàn diện, phát hiện sớm ung thư - An toàn - Nhanh chóng - Hiệu quả" diễn ra lúc 20 giờ thứ Sáu, ngày 12.12.2025 với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. 

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - BVĐK Tâm Anh, Khoa Ung bướu - BVĐK Tâm Anh Hà Nội; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024.71066858 hoặc 024.38723872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

BVĐK Tâm Anh VNVC Tầm soát ung thư TamAnhHospital
