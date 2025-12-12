Tại Việt Nam, khoảng hơn 70% ca ung thư được chẩn đoán muộn. Không ít bệnh lý nội khoa có thể âm thầm tiến triển 3 - 5 năm trước khi biểu hiện, với các triệu chứng mờ nhạt như mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, dễ nhầm với stress hoặc thiếu ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo duy trì khám định kỳ theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ để phát hiện sớm, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chương trình tư vấn "Ứng dụng công nghệ cao - Tầm soát sức khỏe toàn diện, phát hiện sớm ung thư - An toàn - Nhanh chóng - Hiệu quả" diễn ra lúc 20 giờ thứ Sáu, ngày 12.12.2025 với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

