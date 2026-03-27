Sức khỏe

Hà Nội phát triển 5 bệnh viện tuyến cuối

Liên Châu
27/03/2026 06:05 GMT+7

Theo Sở Y tế Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có quy hoạch phát triển hệ thống y tế thủ đô.

Theo quy hoạch, thành phố định hướng đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc gia, quốc tế; xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, phát triển và mở rộng quy mô của các bệnh viện đa khoa; đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, gắn phát triển dịch vụ y tế với du lịch khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực hồi sức tích cực, phát triển Trung tâm 115.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nằm trong số các bệnh viện sẽ mở rộng quy mô thành bệnh viện tuyến cuối

Thành phố sẽ đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp thành phố trở thành bệnh viện tuyến cuối, gồm 2 bệnh viện: Đa khoa Xanh Pôn và Thanh Nhàn; 3 bệnh viện chuyên khoa: Ung bướu Hà Nội, Phụ sản Hà Nội và Tim Hà Nội.

Ngoài việc nâng cấp các cơ sở hiện có, Hà Nội cũng dự kiến huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thêm một số bệnh viện mới. Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Đông Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Tây Hà Nội, mỗi bệnh viện quy mô khoảng 500 giường bệnh; đề xuất xây dựng mới 2 bệnh viện chuyên ngành: Lão khoa Hà Nội và Nội tiết Hà Nội, mỗi cơ sở dự kiến quy mô 250 giường bệnh; tiếp nhận một số bệnh viện của các bộ, ngành đang hoạt động trên địa bàn, dự kiến: Bệnh viện Than - khoáng sản (220 giường bệnh), Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Thể thao VN, Bệnh viện Dệt may.

Thành phố sẽ di chuyển các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, có mức độ lây nhiễm cao ra khỏi nội đô; ưu tiên dành quỹ đất phát triển đồng bộ các cơ sở nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hệ thống y tế thủ đô trở thành trung tâm y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số hiện đại; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao; thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống được cải thiện. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực, hình thành mạng lưới bệnh viện, trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế…

