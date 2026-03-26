Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai phát triển AI hỗ trợ chẩn đoán chính xác ung thư phổi

Liên Châu
Liên Châu
26/03/2026 14:03 GMT+7

Trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh chẩn đoán (CT scan) giúp phát hiện sớm các nốt tổn thương phổi, tăng độ chính xác và tối ưu hóa thời gian chẩn đoán ung thư.

Hội nghị khoa học với chủ đề phòng, chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe hô hấp được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức trong 2 ngày 26 - 27.3, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai phát triển AI hỗ trợ chẩn đoán chính xác ung thư phổi - Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi "Make in Bạch Mai" phân tích hình ảnh chẩn đoán (CT scan), giúp phát hiện sớm các nốt tổn thương phổi, nguy cơ ung thư

Tại hội thảo, giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi "Make in Bạch Mai" được các bác sĩ giới thiệu. Đây là công nghệ thông minh do Bệnh viện Bạch Mai phát triển, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh chẩn đoán (CT scan), giúp phát hiện sớm các nốt tổn thương phổi, tăng độ chính xác và tối ưu hóa thời gian chẩn đoán.

PGS-TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, bệnh viện đang triển khai mô hình kết hợp giữa AI, chuyên gia đầu ngành và hội chẩn đa chuyên khoa. Không chỉ dừng lại ở phát hiện bệnh, các bác sĩ hướng tới điều trị cá thể hóa ngay từ đầu, dựa trên đặc điểm di truyền của từng bệnh nhân.

Nhận diện các nốt mờ cảnh báo ung thư phổi

Chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai lưu ý các "nốt mờ" kích thước rất nhỏ lại tiềm ẩn nguy cơ cao ung thư. Trong đó, nốt phổi dưới 3 cm: gần 70% là ung thư. Nốt dưới 1 cm, tỷ lệ ác tính lên tới 64,3%. Với các tổn thương giai đoạn sớm, phẫu thuật sớm có thể giúp điều trị triệt căn, nhiều bệnh nhân không cần hóa trị bổ trợ.

Ung thư phổi thường tiến triển âm thầm, các nhóm nguy cơ cần được tầm soát định kỳ gồm:

Nhóm nguy cơ cao do hút thuốc (từ 50 - 80 tuổi; đang hút thuốc hoặc đã bỏ trong vòng 15 năm; tiền sử hút từ 20 gói/năm trở lên).

Nhóm nguy cơ do môi trường, nghề nghiệp (tiếp xúc lâu dài với amiăng, radon, asen, crom, niken hoặc khí thải diesel; từng xạ trị vùng ngực).

Nhóm có yếu tố bệnh lý và di truyền: có người thân mắc ung thư phổi, mắc các bệnh phổi mạn tính như: COPD, xơ phổi, tiền sử lao phổi.

Nhóm đặc thù tại Việt Nam: phụ nữ không hút thuốc nhưng tiếp xúc khói thuốc thụ động; người sống, làm việc trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi.

Tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai diễn ra sáng 26.3, ban tổ chức công bố quyết định thành lập Viện Hô hấp do PGS-TS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô Hấp Bệnh viện Bạch Mai, là viện trưởng.



Người bệnh ung thư tiếp cận xạ trị hiện đại được bảo hiểm y tế chi trả

Bệnh viện bạch mai AI ung thư
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
