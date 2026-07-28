Miền Bắc đã mưa 26 ngày liên tiếp, trong đó có 2 đợt mưa lớn

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 28.7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, miền Bắc đã có 2 đợt mưa lớn diện rộng, từ ngày 8.7 - 9.7 và từ đêm 15.7 đến hết ngày 19.7.

Miền Bắc có 26 ngày mưa, trong đó có 2 đợt mưa lớn tính từ đầu tháng đến ngày 28.7 ẢNH: PHAN HẬU

Tuy nhiên, nếu thống kê số ngày mưa thì từ đầu tháng 7 đến nay (ngày 28.7) ở miền Bắc, nhất là khu vực vùng núi, trung du phía bắc chỉ ngày 3 - 4.7 là ít mưa; còn lại 26/28 ngày là có mưa.

Từ ngày 27.7 đến nay, các tỉnh miền Bắc, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa vừa, mưa to và giông. Một số điểm mưa rất lớn. Cụ thể, lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 27.7 đến 8 giờ ngày 28.7 nhiều nơi trên 80 mm như các trạm: An Biên (Quảng Ninh) 121,4 mm; Thủy Nguyên (Hải Phòng) 90,8 mm; Đồng Lạc 1 (Thái Nguyên) 87,2 mm; Hữu Lợi (Phú Thọ) 112,4 mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138,8 mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124,0 mm; Đô Lương (Nghệ An) 148,6 mm…

Nguyên nhân của những cơn mưa lớn ở miền Bắc hiện nay là do rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam vắt qua khu vực này. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa to và giông đến ngày 29.7, với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

"Dự báo thời tiết từ ngày 29.7, rãnh áp thấp này yếu và tan đi, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc có khả năng kết thúc", ông Hưởng nói.

10 tỉnh đề phòng lũ quét sau mưa lớn

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều khu vực ở trung du và miền núi phía bắc liên tục có mưa, nền địa chất đã ngậm no nước, đạt trạng thái bão hòa.

Theo đó, vùng núi các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và phía tây 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An là những nơi cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó, ngày 27.7, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 27.7 đến đêm ngày 28.7, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ lớn 100 mm/3 giờ, gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với các địa bàn vừa qua đã có mưa lớn, các địa phương cần có phương án sơ tán người dân ở ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.