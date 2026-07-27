19 tỉnh, thành phố ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển

Dự báo miền Bắc có mưa lớn kéo dài đến hết đêm mai 28.7 ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo thời tiết từ ngày 27.7 đến đêm ngày 28.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 200 mm và nguy cơ xảy ra những trận mưa có cường độ lớn, lượng mưa 100 mm/3 giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM, phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m.

Chiều 27.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ký văn bản gửi 19 tỉnh, thành phố đề nghị ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Theo đó, yêu cầu UBND 19 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa cho đến An Giang chủ động các biện pháp ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Trong đó, các tỉnh cao nguyên miền Trung và Nam bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh miền Trung và Nam bộ tập trung ứng ứng với gió mạnh trên biển; chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo miền Bắc có nơi mưa lớn 250 mm

Bà Nguyễn Thị Châm, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ghi nhận từ trưa và chiều ngày 27.7 nhiều nơi ở miền Bắc có mưa giông và lượng mưa tiếp tục tăng dần.

Dự báo từ chiều tối ngày 27.7 đến hết đêm 28.7, toàn bộ vùng núi, trung du miền Bắc, bao gồm tỉnh Cao Bằng và phần phía tây tỉnh Lạng Sơn sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa từ 70 - 120 mm, một số nơi có mưa rất to trên 250 mm.

"Các tỉnh nói trên vừa qua qua liên tục có mưa giông, đất đá đã trở nên bở rời nên nếu có thêm mưa lớn này thì nguy cơ rất cao sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Người dân cần đề cao cảnh giác", bà Châm nói.

Cũng theo bà Châm, trong 2 ngày tới, các nơi khác ở miền Bắc được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa to trên 150 mm. Cao nguyên miền Trung và Nam bộ, từ chiều tối nay đến hết ngày 29.7 sẽ có mưa vừa, mưa to. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến trong 2 ngày dự báo từ 40 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.