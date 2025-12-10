Sở Y tế Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 2025

Theo kết quả xếp hạng, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đạt 94,74 điểm, được xếp loại xuất sắc và là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ki-ốt y tế thông minh hỗ trợ người bệnh ở Gia Lai ẢNH: SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

Bộ chỉ số được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tiến độ giải quyết hồ sơ; chất lượng dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; mức độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ở tất cả nhóm tiêu chí, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đều đạt điểm cao, thể hiện sự chủ động trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, việc giữ vị trí dẫn đầu cho thấy nỗ lực trong công khai, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường khai thác dữ liệu. Đây cũng là động lực để ngành tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vận hành bệnh án điện tử và lắp đặt ki-ốt y tế thông minh để hỗ trợ người bệnh. Hệ thống dữ liệu khám chữa bệnh của toàn ngành đã được kết nối lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia, đảm bảo đồng bộ, an toàn thông tin và sẵn sàng chia sẻ với các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết nhiệm vụ khám chữa bệnh luôn song hành với cải cách hành chính. Việc dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và giúp ngành hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.