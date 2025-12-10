Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Sở Y tế Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 2025

Đức Nhật
Đức Nhật
10/12/2025 19:58 GMT+7

Ngày 10.12, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đứng đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025.

Theo kết quả xếp hạng, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đạt 94,74 điểm, được xếp loại xuất sắc và là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sở Y tế Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 2025 - Ảnh 1.

Ki-ốt y tế thông minh hỗ trợ người bệnh ở Gia Lai

ẢNH: SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

Bộ chỉ số được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tiến độ giải quyết hồ sơ; chất lượng dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; mức độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ở tất cả nhóm tiêu chí, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đều đạt điểm cao, thể hiện sự chủ động trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, việc giữ vị trí dẫn đầu cho thấy nỗ lực trong công khai, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường khai thác dữ liệu. Đây cũng là động lực để ngành tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vận hành bệnh án điện tử và lắp đặt ki-ốt y tế thông minh để hỗ trợ người bệnh. Hệ thống dữ liệu khám chữa bệnh của toàn ngành đã được kết nối lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia, đảm bảo đồng bộ, an toàn thông tin và sẵn sàng chia sẻ với các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết nhiệm vụ khám chữa bệnh luôn song hành với cải cách hành chính. Việc dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và giúp ngành hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Sở Y tế tỉnh Gia Lai y tế cải cách hành chính bộ chỉ số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận