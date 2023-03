Sóc Trăng: 3 thanh thiếu niên trộm hàng loạt xe máy

Ngày 29.3, tin từ Công an P.1, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 3 thanh thiếu niên trộm hàng loạt xe máy cho Công an TP.Sóc Trăng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đó là: N.T.H.L (18 tuổi), V.V.H (14 tuổi) và T.T.Q (15 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng).

5 xe máy do 3 thanh thiếu niên lấy trộm, công an đã thu giữ để phục vụ điều tra C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khuya 27.3 đến rạng sáng 28.3, lực lượng Công an P.1, TP.Sóc Trăng làm nhiệm vụ tuần tra đến đường Lý Thường Kiệt, thuộc khóm 2, P.1, phát hiện N.T.H.L chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, L. không chứng minh được xe máy là của mình nên tổ công tác đưa L. cùng xe về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu L. khai nhận xe máy trên do L. cùng với H. và Q. vừa lấy trộm của người dân đậu ven đường, khi đang trên đường đi tẩu tán thì bị công an phát hiện. Lực lượng công an tiếp tục triệu tập H. và Q. để làm rõ. Cả 2 thừa nhận hành vi lấy trộm xe máy của người dân.

Ngoài ra, cả 3 còn khai nhận, lợi dụng đêm tối người dân mất cảnh giác khi đậu xe ven đường, trước cửa nhà, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ lời khai này, Công an P.1, TP.Sóc Trăng đã thu hồi được 5 xe máy.