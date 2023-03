Sóc Trăng: Bắt giữ xe tải vận chuyển đường cát không rõ nguồn gốc

Chiều 6.3, tin từ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bàn giao tài xế và số đường cát trắng không rõ nguồn gốc cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT tỉnh Sóc Trăng phát hiện xe tải BS 37H-026.92 vận chuyển đường cát không rõ nguồn gốc CTV

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1. Khi đến đoạn thuộc ấp 3, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, phát hiện xe ô tô tải BS 37H-026.92, do tài xế N.Q.K (36 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển có hành vi vi phạm nên tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hàng quá tải trọng cho phép, tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đặc biệt, trên xe có số lượng lớn đường cát nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tài xế cho biết số đường cát trên xe có trọng lượng hơn 1 tấn.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời tạm giữ tài xế, tạm giữ phương tiện cùng tang vật để bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, xử lý.