Sóc Trăng: Bắt quả tang xe tải chở 22.000 bao thuốc lá lậu

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết khoảng 6 giờ 30 ngày 4.1 đơn vị này vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Đội CSGT, Công an TP.Sóc Trăng tiến hành dừng phương tiện là xe ô tô tải, mang biển kiểm soát 65C-176.14, do Trần Hoàng Thái (38 tuổi, ngụ xã Thới Hòa, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) điều khiển, phát hiện nhiều thuốc lá lậu.

Trần Hoàng Thái cùng tang vật bị công an bắt quả tang CACC

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô tải do Thái điều khiển có chứa 22.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Qua làm việc với công an, bước đầu Thái khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên từ tỉnh Long An xuống tỉnh Sóc Trăng để tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, làm rõ.