Sóc Trăng: Kỷ luật giáng chức, giáng cấp bậc Trưởng công an H.Châu Thành

Ngày 5.7, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Đoàn Minh Đông (57 tuổi, Trưởng công an H.Châu Thành, Sóc Trăng), bằng hình thức giáng chức từ Trưởng công an huyện xuống Phó trưởng Công an huyện và giáng cấp bậc hàm từ đại tá xuống thượng tá.

Theo quyết định, ông Đoàn Minh Đông đã có các vi phạm như: thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng công quỹ trái quy định, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện sai.

Trả lời báo chí về vi phạm bị Bộ trưởng Bộ công an kỷ luật, ông Đoàn Minh Đông cho biết, trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do cấp dưới đề xuất sử dụng công quỹ, bản thân thiếu kiểm tra nên có sử dụng công quỹ trái quy định trên 100 triệu đồng. Ngay khi phát hiện sai, ông Đoàn Minh Đông đã tự nguyện khắc phục và làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện tổ chức đang xem xét.