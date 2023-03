Sóc Trăng: Nhặt được vàng, giao công an tìm trả lại cho người đánh rơi

Ngày 21.3, đại diện Công TT.An Lạc Thôn, H.Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả lại tài sản gồm tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng cho người đánh rơi.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 20.3, anh Trần Văn Thiện (40 tuổi, ngụ ấp B1, xã Thạnh Thắng, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 932B, theo hướng từ TT.An Lạc Thôn đi xã Xuân Hòa, H.Kế Sách thì phát hiện một cái ví màu đen ven đường.

Khi nhặt lên kiểm tra, thấy trong ví có tiền mặt, 2 chiếc nhẫn vàng và 1 chìa khóa xe máy, anh Thiện liền mang đến Công an TT.An Lạc Thôn trình báo, nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi.

Anh Trần Văn Thiện cùng đại diện công an trao trả tài sản cho chị Tống Lâm Ái Nga HOÀNG VÂN

Công an TT.An Lạc Thôn đã thông báo trên các trang mạng xã hội để tìm người đánh rơi. Nhận được tin báo, chị Tống Lâm Ái Nga (26 tuổi, ngụ ấp Hòa Lộc 2, xã Xuân Hòa, H.Kế Sách) đã đến công an nhận lại tài sản mà mình đánh rơi. Chị Nga vui mừng cảm ơn anh Thiện cùng lực lượng Công an TT.An Lạc Thôn.

Theo Công an TT.An Lạc Thôn, hành động nhặt được tải sản trả lại cho người đánh rơi của anh Thiện là hành động đẹp, cần được lan tỏa rộng rãi trong ộng đồng, xứng đáng được biểu dương và khen thưởng.