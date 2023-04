Sóc Trăng: Phát hiện xe đầu kéo chở gỗ vượt tải trọng hơn 300%

Ngày 4.4, tin từ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh để xử lý nghiêm một xe đầu kéo chở gỗ vượt tải trọng cầu, đường cho phép đến hơn 758%.

Lực lượng CSGT Sóc Trăng kiểm tra đầu kéo BS 82H - 001.08 chở gỗ vượt tải trọng đến hơn 758% C.T.V.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 ngày 3.4, trên tỉnh lộ 933 (đoạn thuộc xã Tân Thạnh, H.Long Phú, Sóc Trăng), tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Công an H.Long Phú phối hợp Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành dừng xe đầu kéo BS 82H - 001.08 kéo theo rơ moóc BS 82R - 003.07, do tài xế Trần Thái Công (ngụ Kon Tum) điều khiển, đang vận chuyển gỗ theo hướng H.Long Phú đi TP.Sóc Trăng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo không có giấy đăng ký theo quy định; xe chở vượt quá trọng tải cho phép trên 104 tấn (vượt trên 308%); xe vượt quá tải trọng của cầu, đường trên 136 tấn (vượt trên 758%).

Theo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, hành vi vi phạm của tài xế điều khiển xe đầu kéo nêu trên là quá nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cầu, đường. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời thì hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.