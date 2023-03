Sóc Trăng: Tạm giữ nghi phạm trộm 9 lượng vàng của hàng xóm

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Thoại (28 tuổi, ngụ ấp Đào Viên, xã Viên Bình, H.Trần Đề) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thoại là nghi phạm trộm 9 lượng vàng của hàng xóm.

Huỳnh Hữu Thoại bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về việc lấy trộm 9 lượng vàng CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 21.3, ông N.H.K (ngụ xã Viên Bình, H.Trần Đề) đến cơ quan công an trình báo về việc nhà ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 9 lượng vàng, ước tính trị giá trên 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an H.Trần Đề đã huy động nhiều chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ. Qua rà soát, lực lượng công an xác định Huỳnh Hữu Thoại có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thoại ở gần nhà ông K. nhưng đi làm thuê trên địa bàn xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú (Sóc Trăng).

Sau đó, Công an H.Trần Đề phối hợp Công an xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú mời Thoại về trụ sở để làm rõ. Lúc đầu, Thoại quanh co chối tội, phủ nhận hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cùng với nhiều chứng cứ không thể chối cãi của Cơ quan CSĐT, Thoại đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông K.

Số vàng mất trộm của gia đình ông K. được công an thu hồi CTV

Thoại khai nhận, tối 19.3, lợi dụng gia đình ông K. mất cảnh giác, Thoại đột nhập vào nhà lấy trộm nhẫn, dây chuyền, lắc tay, vàng miếng... tổng cộng khoảng 9 lượng vàng. Sau đó, Thoại đem số vàng lấy trộm được về nhà cất giấu. Từ lời khai của Thoại, công an đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị mất trộm của ông K.

Hiện, vụ trộm 9 lượng vàng của hàng xóm đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.