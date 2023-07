Sóc Trăng: Triệt phá băng trộm xe máy, tạm giữ 5 nghi phạm

Ngày 5.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng trộm xe máy, tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Việt An (22 tuổi), K.N.B (16 tuổi), N.T.T.P (15 tuổi), Lâm Thanh Tú (37 tuổi) và Mai Chí Linh (20 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng).

Các nghi phạm cùng tang vật bị tạm giữ C.T.V

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 1.7, K.N.B điều khiển xe máy chở An đi đến đường Nguyễn Huệ (P.9, TP.Sóc Trăng). Phát hiện xe máy BS 83PT - 242.27 đậu trước một quán không có người trông coi, cả 2 liền lấy trộm đem bán được 1,8 triệu đồng.

Từ tin tố giác tội phạm của người dân, qua điều tra, ngày 2.7, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng bắt giữ được 3 nghi phạm gồm B., An và P. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng công an mời thêm 2 nghi phạm là Tú, Linh đến trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, Tú và Linh khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua đấu tranh, khai thác, các nghi phạm còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy tại một số tỉnh, thành ở miền Tây (Sóc Trăng: 7 vụ, An Giang: 2 vụ và Cần Thơ: 1 vụ).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng đã thu hồi được 8 xe máy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý băng trộm xe máy nêu trên.