Sóc Trăng: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong quán cà phê, bắt giữ 12 người

Ngày 11.9, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền, bắt giữ 12 người có liên quan.

Hiện trường vụ đánh bạc bị công an bắt quả tang CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 10.9, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp công an địa phương bất ngờ kiểm tra một quán cà phê thuộc ấp An Ninh, TT.An Lạc Thôn, H.Kế Sách.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 12 người tụ tập chơi bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 66 bộ bài, 12 điện thoại di động, 8 xe máy và số tiền gần 140 triệu đồng.

Theo Phòng CSHS Công an tỉnh Sóc Trăng, tụ điểm đánh bạc nêu trên hoạt động khoảng 1 tháng nay, thu hút nhiều người tham gia, gây mất an ninh, trật tự địa phương. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.