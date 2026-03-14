Sôi động chương trình 'Cử tri trẻ với ngày hội non sông'

Trần Hiếu
14/03/2026 22:42 GMT+7

Chương trình "Cử tri trẻ với ngày hội non sông năm 2026" diễn ra vào tối 14.3 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chương trình "Cử tri trẻ với ngày hội non sông" do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đây cũng là dịp đặc biệt khi tuổi trẻ cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhiều đại biểu của T.Ư Đoàn, các sở ngành và Tỉnh đoàn Gia Lai đã tham dự chương trình.

Anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn (ngoài cùng bên trái) trao quà cho các gia đình khó khăn ở xã Chư Sê

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chương trình thu hút hơn 400 người dân xã Chư Sê và các xã lân cận với nhiều nội dung như hỏi đáp liên quan đến nội dung về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; chương trình nghệ thuật với chủ đề "Ngày hội non sông"…

Nội dung hỏi đáp về bầu cử thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên

ẢNH: TRẦN HIẾU

Những cử tri trẻ hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi do chương trình đưa ra

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chương trình giúp người trẻ hiểu hơn về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm của cử tri đối với tương lai của quê hương, đất nước.

Dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho 30 hộ gia đình khó khăn của xã Chư Sê.

Tuổi trẻ Cao Bằng thực hiện công trình thanh niên chào mừng ngày hội non sông

Chào mừng 'ngày hội non sông' - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Cao Bằng đã ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh 'Khuôn viên xanh'.

