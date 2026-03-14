Giới trẻ

Tuổi trẻ Cao Bằng thực hiện công trình thanh niên chào mừng ngày hội non sông

Vũ Thơ
14/03/2026 19:34 GMT+7

Chào mừng 'ngày hội non sông' - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Cao Bằng đã ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh 'Khuôn viên xanh'.

Ngày 14.3, Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình ra quân thực hiện Công trình thanh niên cấp tỉnh "Khuôn viên xanh" tại khu trung tâm hành chính tỉnh. 

Đây là hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Các đại biểu khánh thành công trình thanh niên chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự chương trình có ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hương Nhung kêu gọi đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; đồng thời triển khai hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển bền vững.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng mới 38 cây xanh và 350 m² thảm cỏ. Công trình trị giá trên 80 triệu đồng, huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên làm vệ sinh môi trường chào đón ngày bầu cử

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh tạo cảnh quan tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng

Ban tổ chức cho biết, công trình góp phần tạo cảnh quan tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Cao Bằng trong tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Tin liên quan

Đưa thông tin bầu cử về với bản làng vùng cao Lai Châu

Đưa thông tin bầu cử về với bản làng vùng cao Lai Châu

Với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền bầu cử tại Lai Châu gặp không ít khó khăn về địa hình và bất đồng ngôn ngữ.

Ngày mai đi bầu cử, cần chuẩn bị những gì?

Thanh niên miền núi góp sức vào cuộc bầu cử

Khám phá thêm chủ đề

đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cao Bằng bầu cử tỉnh Cao Bằng Công Trình Thanh Niên
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
