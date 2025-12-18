Sôi động giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 hứa hẹn mang đến những trận đấu vô cùng mãn nhãn Ảnh: BTC

Không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng, giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản còn là bệ phóng cho các tài năng trẻ, nhiều cầu thủ từng tham dự nay đã góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia và các học viện bóng đá chuyên nghiệp.

Giải bóng đá năm nay quy tụ 12 đội bóng tham gia. Trong đó, 6 đội bóng trong nước gồm: An Giang FC, Đội bóng trẻ Đồng Nai, Đồng Tháp FC, Hà Nội FC, Becamex Hồ Chí Minh FC, TP.HCM FC. 5 đội bóng U.13 của Nhật Bản tham dự giải đấu năm nay là: Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki, Kawasaki Frontale Ikuta, cùng 1 đội bóng đến từ Singapore là Albirex Niigata Singapore. Các đội được chia bảng thi đấu vòng tròn, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút, chọn ra các đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết.

Có 12 đội bóng đến từ ba quốc gia Nhật Bản, Việt Nam và Singapore tham dự giải đấu này

Ảnh: BTC

Ông Yoshida Takayuki - Chủ tịch CLB Kawasaki Frontale, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các đơn vị đối tác với giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản. Những năm gần đây, ngày càng nhiều cầu thủ từng tham dự giải đã được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Việc giải đấu trở thành bước đệm để các cầu thủ trẻ vươn ra thế giới là niềm tự hào lớn của chúng tôi”.

Ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cố vấn danh dự giải chia sẻ: "Thông qua bóng đá, môn thể thao được yêu thích ở cả Việt Nam và Nhật Bản - tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt. Giải đấu lần thứ 7 này là cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học hỏi và phát triển. Chúng tôi vui mừng khi có thêm đội từ Singapore tham dự, đánh dấu bước phát triển mới của giải trên tầm quốc tế".

Giải đấu được tổ chức dưới sự chủ trì của CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) và Becamex TP.HCM FC (Việt Nam), cùng sự phối hợp của Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group) và Công ty TNHH Becamex Tokyu.