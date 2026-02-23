Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Sôi nổi 'Đêm võ đài Bình Định' tại Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
23/02/2026 21:43 GMT+7

'Đêm võ đài Bình Định' được tổ chức tại P.Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) nhằm tôn vinh võ cổ truyền Bình Định, lan tỏa giá trị di sản võ học đặc sắc và thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng lãm, cổ vũ.

Đêm 23.2, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình "Đêm võ đài Bình Định" năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Sôi nổi 'Đêm võ đài Bình Định' tại Quy Nhơn- Ảnh 1.

Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình "Đêm võ đài Bình Định"

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng đến việc tôn vinh các võ đường, dòng võ có lịch sử lâu đời, mang đậm bản sắc của vùng "Đất võ xứ văn chương". Thông qua chương trình, ngành văn hóa - thể thao địa phương kỳ vọng tiếp tục quảng bá giá trị lịch sử của võ cổ truyền tại địa phương đến bạn bè, du khách, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy di sản võ học dân tộc.

Sôi nổi 'Đêm võ đài Bình Định' tại Quy Nhơn- Ảnh 2.

Một nữ võ sĩ biểu diễn bài "Song đao phá thạch" tại lễ khai mạc "Đêm võ đài Bình Định" năm 2026

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại lễ khai mạc "Đêm võ đài Bình Định", ông Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết võ cổ truyền Bình Định đang được gìn giữ, thực hành và lan tỏa rộng khắp trong nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành niềm tự hào chung của người Việt Nam.

Năm 2024, Phó thủ tướng Chính phủ đã đồng ý trình UNESCO xem xét ghi danh võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây được xem là tín hiệu tích cực, không chỉ mở ra cơ hội đưa di sản quốc gia vươn tầm quốc tế mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Sôi nổi 'Đêm võ đài Bình Định' tại Quy Nhơn- Ảnh 3.

Các VĐV tham gia thi đấu đối kháng tại "Đêm võ đài Bình Định"

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Hiếu, "Đêm võ đài Bình Định" là hoạt động thường niên quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, giáo dục truyền thống lịch sử và khuyến khích phong trào tập luyện võ cổ truyền trong quần chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

"Đêm võ đài Bình Định" tại quảng trường Nguyễn Tất Thành lần này gồm nhiều trận đấu võ đài, biểu diễn các bài quyền và thập bát ban binh khí đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định trong đêm 23 và 24.2.

