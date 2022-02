'Soi' nội thất KIA Carnival 2022 bản Royal giá 2,5 tỉ đồng tại Việt Nam

KIA Carnival 2022 phiên bản Royal tại Việt Nam có 2 phiên bản 4 chỗ và 7 chỗ đi kèm giá bán lần lượt 2,479 tỉ và 2,499 tỉ đồng. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng và ngoại hình giống nhau, chỉ khác cấu hình chỗ ngồi.

Điểm khác biệt trên Carnival Royal so với phiên bản thường nằm ở phần mở rộng trên mui xe khiến Carnival Royal cao hơn 205 mm so với các phiên bản còn lại. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.155 x 1.995 x 1.980 (mm). Các chi tiết thiết kế còn lại không khác biệt so với bản thường, ngay cả thiết kế mâm xe.

Khác biệt nằm ở bên trong nội thất, đặc biệt là ở khoang hành khách phía sau. Trần xe bọc da Alcantrara kết hợp hiệu ứng LED bầu trời sao và sàn ốp gỗ tự nhiên.

Đặc biệt ở phiên bản 4 chỗ, hàng ghế thứ hai trang bị 2 ghế ngồi thương gia dày hơn, ghế ngồi bọc da Nappa, khâu họa tiết và có sẵn tấm đỡ chân. Người ngồi có thể chỉnh ghế bằng nút bấm với khoảng trượt tiến lùi dài và độ ngả ghế. Tính năng massage, sưởi và thông gió được trang bị tiêu chuẩn.





Màn hình cảm ứng tích hợp ngay trên bệ đỡ tay trung tâm ở hàng ghế "ông chủ", cho phép điều khiển hệ thống đèn, điều hòa, âm thanh, màn hình TV, cửa trượt, cửa sổ, đàm thoại với khoang lái. Ngay cạnh bên là sạc không dây, tủ lạnh mini, bàn làm việc riêng cho từng ghế. Hệ thống âm thanh trên phiên bản Royal cũng cao cấp hơn Luxury, Premium và Signature.

Khoang lái và khoang sau được tách biệt bằng một vách ngăn, tích hợp màn hình TV 32 inch độ phân giải Full HD. Màn hình này chạy hệ điều hành Android, kết nối wifi và có sẵn camera phục vụ nhu cầu họp trực tuyến. Ngay phía dưới có thêm một màn hình 5 inch hiển thị vận tốc xe và thời gian.

Các trang bị tiện nghi khác trên Carnival Royal không khác biệt so với phiên bản thường Carnival Signature. Một số tính năng nổi bật trên xe có camera 360 độ, cân bằng điện tử, gói công nghệ an toàn nâng cao ADAS với cảnh báo lệch làn, hỗ trợ tránh va chạm, ga tự động thông minh...

Có thể thấy, KIA Carnival 2022 phiên bản Royal thiết kế khác biệt so với bản High Limousine tại thị trường Hàn Quốc, dù có ngoại hình gần như nhau. Phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng VIP, chủ doanh nghiệp, người nổi tiếng có nhu cầu di chuyển trên một chiếc xe rộng rãi, nhiều tiện nghi cao cấp.