Sôi sục cuộc chiến săn vé concert của Taylor Swift tại Singapore

Singapore là điểm đến Đông Nam Á duy nhất mà Taylor Swift lựa chọn để tổ chức 6 buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour của mình. Tour diễn sẽ được tổ chức vào ngày 2, 3, 4 và 7, 8, 9.3.2024 tại sân vận động quốc gia Singapore thuộc Khu liên hợp thể thao Singapore. Dù đến năm sau concert này mới diễn ra nhưng cơn sốt săn vé đã nổ ra ngay từ bây giờ, với tỷ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift tại Việt Nam cũng không đứng ngoài "cuộc chiến" này.

Dù ban tổ chức đã quyết định mở thêm 3 ngày diễn nhưng số lượng vé bán ra dường như vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của fan Taylor Swift TICKET MASTER

Trưa 5.7, The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore đã chính thức mở bán đợt vé pre-sale. Đây là đợt bán vé sớm dành riêng cho những khán giả đã đăng ký tài khoản xác thực người hâm mộ (registered fan) tại trang web Ticketmaster.sg và sở hữu thẻ ngân hàng UOB. Theo Straits Time, chỉ sau 10 phút mở bán, số người chờ mua vé đã lên tới 1 triệu. Khi vào "hàng chờ", mỗi tài khoản sẽ được cung cấp một số thứ tự xếp hàng ngẫu nhiên. Mỗi người chỉ có thời gian 10 phút để hoàn tất các thủ tục chọn hạng vé, khu vực, hoàn thành các giao dịch. Mỗi tài khoản được phép mua tối đa 4 vé.

Buổi đặt vé pre-sale show Taylor Swift đã trở thành chủ đề "hot" trên mạng xã hội Việt Nam suốt ngày hôm qua. Từ sáng sớm, nhiều fan đã mở máy tính, điện thoại và truy cập vào Ticketmaster.sg để "chực chờ" vào hàng săn vé. Để tăng xác suất "ăn may", nhiều người còn đăng nhập vào nhiều thiết bị cùng một lúc. Sau khoảng 3 tiếng, hệ thống thông báo vé "pre-sale" đã được bán hết. CNBC dự đoán đã có khoảng 80 nghìn vé được bán ra trong khi có tận hơn 1 triệu người vào hàng chờ săn vé.

Vé "pre-sale" bán hết trong vòng 3 tiếng CHỤP MÀN HÌNH

Với lượng người cạnh tranh khốc liệt, nhiều fan Việt tỏ ra thất vọng khi không săn được vé Taylor Swift dù đã chuẩn bị đầy đủ. Để sở hữu được một chỗ tại show diễn của giọng ca Blank space tại Singapore vào tháng 3 năm sau thật sự không hề dễ dàng. Vé của The Eras Tour được chia làm hai hạng: tiêu chuẩn và VIP.

Ở hạng tiêu chuẩn, vé sẽ được chia theo 6 khu vực tùy thuộc vào trải nghiệm gần hay xa sân khấu, lần lượt từ CAT 1 cho đến CAT 6. Trong đó, vé hạng CAT 6 rẻ nhất ở mức 108 đô la Singapore (khoảng 1,88 triệu đồng) còn hạng CAT 1 có giá cao nhất là 348 đô la Singapore (khoảng 6,05 triệu đồng). Các hạng VIP cũng chia thành 6 loại từ VIP 1 đến VIP 6 với VIP 1 rẻ nhất có giá 328 đô la Singapore (khoảng 5,7 triệu đồng). Gói VIP 6 đắt nhất có tên It's Been A Long Time Coming Package có giá 1.228 đô la Singapore (21,3 triệu đồng). Các vé VIP sẽ bao gồm các loại vật phẩm đặc biệt của Taylor Swift như: VIP Laminate, vé concert lưu niệm, ghim cài, sticker, bưu thiếp, túi tote…

Các đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour được đầu tư hoành tráng và công phu PEOPLE

Thực chất, so với concert của nhiều ngôi sao quốc tế, mức giá vé The Eras Tour của Taylor Swift được đánh giá là khá "dễ chịu". Với sức nóng của nữ ca sĩ, nhu cầu đặt vé dâng lên vô cùng cao, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt. Mỗi đêm diễn của Taylor Swift dự kiến kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bao gồm 44 bài hát được chia thành 10 phần dựa theo từng giai đoạn hoạt động nghệ thuật của Taylor Swift với các bản hit làm nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ từ khi mới ra mắt đến hiện tại.

Nếu "thất bại" ở vòng "pre-sale", người hâm mộ Taylor Swift sẽ tiếp tục săn vé ở đợt mở bán chính thức diễn ra vào ngày 7.7. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục cầu may để nhận được một "access code" (mã đặc quyền). Những người may mắn được hệ thống chọn cung cấp mã này sẽ có lợi thế hơn, rút ngắn thời gian chờ. Một số khán giả từng săn vé show Taylor Swift tại Mỹ chia sẻ kinh nghiệm rằng: "Nếu không nhận được access code thì cơ hội sở hữu tấm vé đến với Taylor là rất thấp".

Tổng lượng người đăng ký chờ mua vé The Eras Tour Singapore được cho là 8 triệu. Vì vậy, fan của Taylor Swift tại Việt Nam vẫn còn đang rất thấp thỏm. The Eras Tour của Taylor Swift khởi động từ tháng 3.2023, đi qua nhiều thành phố, châu lục và được xem như một trong những show diễn thành công nhất mọi thời đại. The Eras Tour dự tính đạt doanh thu 1,4 tỉ USD khi kết thúc vào năm 2024.