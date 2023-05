Taylor Swift lộ ảnh hẹn hò tình mới

Taylor Swift hẹn hò cùng Matty Healy ở New York và bị người qua đường chụp lại INSTAGRAM/EMILYADORESTAY

Theo PageSix, Taylor Swift và Matty Healy bị phát hiện khi đang cùng nhau đi chơi ở New York (Mỹ) vào hôm 11.5. Một nguồn tin tiết lộ cặp đôi ngồi cạnh nhau tại một bữa tiệc nhỏ ở sảnh một tòa nhà sang trọng cùng với nam nhạc sĩ Jack Antonoff và vị hôn thê Margaret Qualley. Họ được vệ sĩ bảo vệ xung quanh. Giọng ca Blank space và bạn trai không ngại thể hiện tình cảm với đối phương bằng những cử chỉ thân mật như ôm hôn. Khi bị chú ý, họ nắm tay nhau rời đi và được che chắn bằng một chiếc ô để giữ sự riêng tư. Hình ảnh hai ca sĩ này xuất hiện bên nhau cũng nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền trên Twitter.



Thông tin Taylor Swift hẹn hò với Matty Healy vừa được tiết lộ hồi đầu tháng 5 và xuất hiện chỉ một tháng sau khi chuyện nữ ca sĩ 8X chia tay tài tử Joe Alwyn được truyền thông đăng tải rầm rộ. Theo nguồn tin của The Sun, chủ nhân hit Look what you made me do và bạn trai 6 năm đã âm thầm chia tay vào tháng 2 vừa qua sau đó sao nữ gặp lại Matty Healy và "nối lại tình xưa". Người này hé lộ hai nghệ sĩ đang yêu nhau say đắm dù mới hẹn hò chưa đầy hai tháng. "Đây là giai đoạn còn rất sớm nhưng mang lại cảm giác đúng đắn. Cả hai lần đầu hẹn hò là gần 10 năm trước nhưng mọi thứ rất chóng vánh, thời điểm đó không phù hợp", nguồn tin nói với The Sun.

Taylor Swift vướng tin đồn hẹn hò Matty Healy sau khi chấm dứt mối tình 6 năm THEIMAGEDIRECT, AFP

Khác với mối quan hệ kín tiếng trước đó, lần này Taylor Swift được cho là đã cởi mở hơn trong chuyện tình cảm với Matty Healy. Nam ca sĩ người Anh đã tham dự một số buổi hòa nhạc nằm trong chuyến lưu diễn The Eras của bạn gái. Trong buổi biểu diễn của Taylor ở Nashville vào hôm 6.5 vừa qua, sao nam 8X được nhìn thấy ở khu vực VIP khi giọng ca Shake it off đang biểu diễn. Sau đó, cặp đôi cùng nhau rời khỏi địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc rồi về căn hộ của Taylor vào khoảng 0 giờ 30.

Matty Healy - bạn trai mới của Taylor Swift sinh năm 1989, là một ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng đến từ Anh, giọng ca chính của nhóm nhạc The 1975. Ngôi sao 34 tuổi và các đồng đội được biết đến qua loạt album: The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationships, Notes on a Conditional Form, Being Funny in a Foreign Language… Matty Healy và Taylor Swift có mối quan hệ chớp nhoáng vào năm 2014. Gần đây, bộ đôi hợp tác trong album mới nhất của "rắn chúa" - Midnights.