Solaria Rise - ‘chuẩn sống mới’ của Gen Z

Sinh ra trong thời công nghệ và trưởng thành giữa những thay đổi liên tục của thế giới, Gen Z hình thành bản lĩnh riêng: nhạy bén, linh hoạt, độc lập và sáng tạo. Họ thiết lập tiêu chuẩn mới trong tiêu dùng, lối sống và bất động sản: ưu tiên không gian xanh - bền vững, thiết kế hiện đại, gắn kết cộng đồng. Với họ, nhà không chỉ để ở, mà còn là nơi giá trị cá nhân và trải nghiệm song hành.
Solaria Rise - khu căn hộ tọa lạc tại 'trái tim' đại đô thị Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác phát triển, chính là lời đáp dành cho thế hệ trẻ, về một 'chuẩn sống mới' đậm chất Gen Z.
Cân bằng giữa cống hiến và tận hưởng
Không chạy theo các khái niệm thành công cũ, Gen Z là những người chủ động trong công việc, linh hoạt trong tư duy, sẵn sàng cống hiến hết mình và 'ngắt nhịp' đúng lúc để cân bằng. Với họ, làm việc hiệu quả không đồng nghĩa với làm việc kiệt sức. Không 'đóng khung' trong mô hình 9-5 ở văn phòng (từ 9h sáng đến 5h chiều), 'thế giới phẳng' cho phép Gen Z chọn những mô hình linh hoạt hơn: hybrid, freelance hay startup ngay tại nhà. Vì vậy, 'nhà' vừa là nơi để ở, vừa ngập tràn cảm hứng để làm việc, sáng tạo.
Solaria Rise ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Với vị trí trung tâm Waterpoint, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6ha và công viên 25ha, phần lớn căn hộ đều sở hữu tầm nhìn thiên nhiên xanh mát. Thiết kế mở, ưu tiên kết nối trong - ngoài trời, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến một không gian luôn tràn đầy năng lượng.
Bên dưới căn hộ, cư dân Solaria Rise có thể tận dụng không gian làm việc linh hoạt như phòng họp trong nhà, khu co-working ngoài trời, góc đọc sách yên tĩnh giữa thiên nhiên - nơi họ dễ dàng sáng tạo, lên ý tưởng hoặc gặp gỡ đối tác.
Vị trí mặt tiền tỉnh lộ 830 càng làm tăng giá trị Solaria Rise khi dự án kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vành đai 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành… Hệ thống giao thông liên vùng hoàn thiện giúp cư dân di chuyển nhanh vào trung tâm TP.HCM cũng như các vùng kinh tế năng động.
Làm việc, cống hiến song hành tận hưởng cuộc sống giúp Gen Z đảm bảo hiệu suất, sự sáng tạo. Tại Solaria Rise, tổ hợp tiện ích 'resort living' ngay dưới chân nhà mang đến không gian thư giãn, giải trí để sạc lại năng lượng và cảm hứng mới. Hòa mình vào làn nước mát lành tại hồ bơi, rèn thể chất trong phòng gym - yoga, sân thể thao ngoài trời, chạy bộ quanh công viên hay quây quần cùng bạn bè, gia đình tại sân BBQ… Tất cả được thiết kế liền mạch để cư dân có thể nghỉ dưỡng mỗi ngày mà không phải chờ đến dịp nghỉ dài.
Bên cạnh đó, cư dân còn được hưởng trọn hệ sinh thái đa dạng Waterpoint: vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, tổ hợp thể thao - sự kiện 3ha, trường quốc tế, siêu thị, phòng khám, F&B… Tất cả chỉ cách vài phút đi bộ hoặc xe đạp, mang lại nhịp sống năng động, tiện nghi trọn vẹn.
Không gian sống thể hiện cá tính riêng
Với Gen Z, căn nhà cũng là 'tuyên ngôn cá nhân' về gu thẩm mỹ, phong cách và cá tính. Một không gian sống lý tưởng là nơi có thể làm việc vào buổi sáng, thư giãn vào chiều muộn, studio sáng tạo hoặc tụ họp bạn bè vào cuối tuần. Bên cạnh đó, thế hệ này đang ngày càng ưu tiên tính xanh - bền vững trong lựa chọn không gian sống.
Với thiết kế đề cao tính linh hoạt và công năng đa nhiệm, căn hộ Solaria Rise là nơi Gen Z tự do thể hiện chính mình. Dự án được quy hoạch đa dạng loại hình: từ studio cho người độc thân, căn 1 phòng ngủ cho cặp đôi, 2-3 phòng ngủ cho gia đình trẻ, đến căn hộ 2 tầng đa công năng. Các căn hộ đều được thiết kế hiện đại, linh hoạt, tối ưu hóa, cho phép cư dân tùy biến theo phong cách riêng: tối giản gọn gàng, đậm chất nghệ thuật hay phá cách cá tính. Từ đó, ngôi nhà vừa tiện nghi năng động vừa đủ riêng tư để cư dân tìm lại sự cân bằng.
Đây cũng là dự án tiên phong tại Waterpoint được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh EDGE, đề cao kết nối thiên nhiên, vật liệu thân thiện, đón ánh sáng và gió tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, kết hợp quy hoạch nhiều mảng xanh để tạo sự hài hòa giữa đô thị và sinh thái. Dự án cũng thừa hưởng lợi thế vượt trội của Waterpoint: mật độ dân số chỉ 84 người/ha, mật độ xây dựng 23%, hơn 95ha cây xanh và mặt nước bao phủ.
Nhịp sống xanh còn được duy trì nhờ hệ thống hạ tầng thân thiện: các tuyến đường xe đạp, chạy bộ xuyên suốt đô thị, hệ thống xe buýt liên vùng…. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho cư dân, mà còn khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động, giảm áp lực giao thông và khí thải ra môi trường.
Tọa lạc giữa 'trái tim' sinh thái của đại đô thị Waterpoint, Solaria Rise là nơi giao thoa trọn vẹn chất sống Gen Z: hiện đại và linh hoạt để 'work hard', tiện nghi đúng gu để 'chill smart', bền vững cho hành trình 'live green' và đủ tinh tế để 'be yourself'. Một tổ ấm không chỉ là điểm trở về, mà còn là khởi đầu cho những câu chuyện đầy cảm hứng - do chính bạn viết nên và tận hưởng trọn vẹn theo cách của riêng mình.
Bình luận (0)