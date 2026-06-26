Văn phòng T.Ư Đảng ngày 24.6 đã công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Thiếu giáo viên là điểm nghẽn lớn

Kết luận nêu rõ, những kết quả trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW mới là bước đầu.

Công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên còn diễn ra ở nhiều nơi, là điểm nghẽn lớn.

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu; chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn còn gây áp lực lớn cho gia đình và xã hội.

Tình trạng cạnh tranh vào trường công, trường chất lượng cao và việc chênh lệch chất lượng giữa các trường; môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý; bạo lực học đường diễn biến phức tạp; giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét, quản lý giáo dục còn nặng hành chính...

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra một số nhiệm vụ cho Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT. Trong đó, yêu cầu chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu, biên chế "cứng" cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn.

Đáng chú ý, kết luận nêu rõ, Bộ GD-ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.

Đồng thời, có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn...

Về hướng phát triển GD-ĐT trong thời gian tới, kết luận yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, cắt giảm thủ tục hành chính, báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và tập trung cho học sinh. Xây dựng, cập nhật dữ liệu giáo dục "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Cùng đó, cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng; tập trung đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc.

Đảm bảo công bằng giáo dục trong giai đoạn mới

Vẫn theo kết luận, phải coi trọng việc bảo đảm công bằng về giáo dục trong giai đoạn mới. Bộ GD-ĐT cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Thực hiện chính sách hỗ trợ theo nguyên tắc nơi nào khó hơn thì được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn thì được đãi ngộ tốt hơn...

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Song song đó, cần tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ số cụ thể, nguồn lực, thời hạn, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm, được công khai, cập nhật định kỳ.

Thực hiện tốt việc khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình làm tốt để nhân rộng. Đồng thời, có giải pháp xử lý nghiêm những đơn vị, địa phương, cá nhân để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không “khoán trắng” cho ngành GD-ĐT.