Sơn La: Bác thông tin tài xế muốn lùi xe đầu kéo để giết 7 người

Chiều 10.5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an H.Yên Châu (Sơn La) vẫn đang điều tra và hoàn thiện các thủ tục tố tụng đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hà (45 tuổi, trú TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Tài xế Nguyễn Mạnh Hà C.T

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 5.5, tài xế Hà điều khiển xe đầu kéo đâm vào nhà dân ven QL6 thuộc địa phận xã Tú Nang (H.Yên Châu). Vụ tai nạn khiến anh H.V.L (35 tuổi, trú xã Tú Nang) tử vong và 7 người khác bị thương.

Qua kiểm tra, công an xác định tài xế Hà âm tính với các chất ma túy; tuy nhiên vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,53 mg/lít khí thở.

Làm việc với công an, tài xế Hà khai đã uống khoảng 10 chén rượu trong lúc ăn tối với bạn, sau đó vẫn lái xe chạy trên QL6 hướng về Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn C.T

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, một số người đã chia sẻ những thông tin sai sự thật lên một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như "Hội lái xe tỉnh Sơn La", "Tin tức Mộc Châu", "Tin tức Sơn La"… với nội dung cho rằng tài xế Hà "có động cơ giết người khi xảy ra tai nạn giao thông".

Cụ thể, tài khoản "Nguyễn Lê Huy" chia sẻ trên nhóm "Hội lái xe tỉnh Sơn La" nội dung: "Cập nhật luôn lái xe có động cơ giết người khi xảy ra tai nạn. Lái xe có lên xe đề xe và đòi lùi xe lại cho chết hết" và cho rằng tài xế đã nói "đã như thế này thì cho chết hết chứ để làm gì", lời nói của tài xế có nhân chứng".

Các tài khoản "Hoãn Bóng" và "Hoàng Tiên" cũng bình luận nội dung tài xế Hà "còn nhảy lên xe định lùi lại để cán chết 7 người bị thương", "mọi người chạy vào cứu người trong gầm xe, nó (tài xế - PV) còn nhảy lên xe đòi rú ga lùi xe".

Theo Công an tỉnh Sơn La, kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu xác định tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, xe ô tô đầu kéo đã hư hỏng nặng và quay gập sát về phía sườn rơ-moóc, tạo góc khoảng 70 - 75o, việc tài xế "lùi xe" là không thể thực hiện được và trên thực tế không có sự việc xảy ra theo như những thông tin do các cá nhân trên đăng tải, chia sẻ.

Công an tỉnh Sơn La cho hay, những thông tin sai sự thật kể trên gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt. Dù các bài viết, bình luận sai sự thật đã được gỡ bỏ, Công an tỉnh Sơn La vẫn cảnh báo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.