Sơn La: Mưa ngập bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân nháo nhác

Sáng 6.10, một video được chia sẻ trên mạng xã hội có hình ảnh nước chảy cuồn cuộn trong hành lang được cho là ở một bệnh viện tại khu vực Thảo Nguyên (Sơn La), khiến bác sĩ và bệnh nhân nháo nhác. Nhiều giấy tờ, ghế nhựa trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Các nhân viên y tế phải di chuyển bệnh nhân lên tầng 2 để tránh ngập.

Nước tràn vào làm ngập hành lang bệnh viện. Bệnh nhân dìu nhau thoát ra ngoài ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy P.Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La), xác nhận hình ảnh video lan truyền trên mạng xã hội xảy ra vào sáng nay 6.10, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ - cơ sở Thảo Nguyên (tên cũ là Bệnh viện Thảo Nguyên).

Tuy nhiên, ông Khôi cho hay: "Nguyên nhân ngập bệnh viện là do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn trên địa bàn, khiến một số khu vực tích nước, đẩy vỡ tường rào của bệnh viện. Nước tràn vào, ảnh hưởng một phần tới khu vực khám bệnh, sau đó rút nhanh".

Cũng theo lãnh đạo P.Thảo Nguyên, ngay sau sự việc xảy ra, bệnh viện đã chủ động khắc phục hậu quả, thiệt hại về cơ sở vật chất. Không có thiệt hại về người, các bệnh nhân và nhân viên y tế an toàn.Khu vực P.Thảo Nguyên đã tạnh mưa.

Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khắc phục hậu quả vụ việc, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo bà con không chủ quan trước diễn biến của thời tiết.

Tuy không gây thiệt hại về người, song cơ sở vật chất, trang thiết bị bị hỏng hóc do mưa ngập ẢNH: CỔNG THÔNG TIN SƠN LA

Mưa lớn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều xã phương khác của tỉnh Sơn La như Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp... Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn tràn vào khu vực khám bệnh ẢNH: CÔNG THÔNG TIN SƠN LA

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang các khu vực như Co Mạ, Mường Bám, Mường É, Ngọc Chiến, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Xím Vàng... Trong vài giờ tới, nhiều nơi có thể mưa rất to kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.