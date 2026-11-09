'Sơn mặt quỷ' và đàn em 'Hiệp đen' khai gì với Công an TP.HCM?

Nhiều giang hồ hứa ra tù sẽ cải tà quy chánh, không lên mạng xã hội

Tại Công an TP.HCM, Lê Duy Bảo Sơn (54 tuổi, hay còn gọi là Sơn mặt quỷ) khai từng có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án về đánh bạc. Sơn cũng đề cập đến các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án của nhóm Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, tức là "Hiệp đen"), Sơn thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và mong được khoan hồng. "Tôi đã thành khẩn khai báo, bản thân rất xấu hổ, ăn năn hối hận. Mong được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi sợ Công an TP.HCM bắt lắm rồi. Khi ra tù, tôi sẽ về quê tìm công việc, chăm lo cho gia đình, vợ con, không lên mạng xã hội nữa", Sơn khai.

"Sơn mặt quỷ" khai từng có 4 tiền án, bày tỏ sự ăn năn, hối hận tại cơ quan Công an TP.HCM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng bị bắt trong vụ án, Nguyễn Sơn Lâm (54 tuổi, tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) khai: "Những dây chuyền vòng đeo tay, tôi đeo trong clip đều là vàng giả. Tôi đeo để khoe mẽ, tỏ vẻ giàu có, đánh bóng tên tuổi để thuận lợi cho việc kết nối cho vay. Tôi hối hận vì thích thể hiện rồi làm những việc sai trái. Mong mọi người đừng làm theo những hình ảnh đó. Tôi sợ Công an TP.HCM bắt quá rồi".

Lâm cũng bày tỏ mong muốn sau khi ra tù sẽ về quê tìm công việc lương thiện, chăm lo cuộc sống gia đình.

Nguyễn Sơn Lâm, đàn em "Hiệp đen" khai tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong khi đó, Trịnh Quốc Long (biệt danh "Long Dê"), đàn em thân cận của "Hiệp đen", khai rằng đã tham gia quay nhiều video theo yêu cầu của đàn anh. Trong các clip, Long liên tục gọi Hiệp là "đại ca", "anh hai" nhằm tạo dựng hình ảnh Hiệp có nhiều đàn em trung thành, có tiếng nói trong giới giang hồ.

Tại cơ quan công an, "Hiệp đen" thừa nhận việc dàn dựng, đăng tải các video xuất phát từ mong muốn nổi tiếng, gây dựng thanh thế "giang hồ" để phục vụ hoạt động làm ăn phi pháp. Hiệp khai đã chủ động bàn bạc với những đàn em thân cận tham gia quay các clip có nội dung bạo lực.

Thừa nhận hành vi của mình và những người liên quan, Hiệp bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng. "Tôi sợ và ân hận quá rồi. Sau khi đi tù về tôi sẽ làm người lương thiện, trồng cây thả cá, làm một người nông dân và không lên mạng xã hội nữa", Hiệp khai.

'Hiệp đen' và 13 đồng bọn bị bắt vì tội gì?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.11.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam "Hiệp đen" cùng 13 đồng phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Tuấn Hiệp về 3 tội: "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Hai bị can Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hiệp đen và 13 đồng bọn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" còn có 11 bị can: Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam.