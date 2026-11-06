Công an TP.HCM bắt giang hồ mạng ‘Hiệp đen' cùng 13 đối tượng liên quan

"Hiệp đen" dàn dựng clip bạo lực để tạo thanh thế trên mạng



Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra nhóm "giang hồ" do Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, còn gọi Hiệp đen) khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải video bạo lực.

Theo kết quả điều tra, Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh (xã Hiệp Phước, TP.HCM). Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Tuấn Hiệp" thường xuyên đăng các video giao lưu, ăn uống, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam tại cơ quan Công an TP.HCM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Muốn nổi tiếng, được tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen biết bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về "anh em giang hồ" để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok. Nội dung thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là "đại ca", được gọi là "A2".

Cơ quan điều tra đã làm rõ một video dài 39 giây, trong đó các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh đôi nam nữ bị đuổi đánh rồi gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15.6.2020, Trịnh Quốc Long (gọi là "Long dê") dùng tài khoản TikTok "Longdebd1978" đăng video này, thu hút 13.300 lượt xem.

Theo cơ quan điều tra, việc dàn dựng, phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới "giang hồ".

Công an TP.HCM bắt tạm giam giang hồ mạng "Hiệp đen"

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát hiện súng quân dụng, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai người này cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Công an TP.HCM lấy lời khai "Hiệp đen" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" có 11 bị can: Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam.

Tang vật bị cơ quan Công an TP.HCM thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế "giang hồ", đe dọa, uy hiếp người khác; không để các đối tượng núp bóng clip dàn dựng, nội dung "giải trí" để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Công an TP.HCM đề nghị người dân không tung hô, cổ súy, tiếp tay lan truyền nội dung độc hại. Đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm để công an kịp thời ngăn chặn, xử lý.