Hoan nghênh công an triệt nạn cổ xúy bạo lực, hình ảnh giang hồ

Một bộ phim có kịch bản, đạo diễn, diễn viên, quay phim; được phát hành trên YouTube, Facebook, TikTok; có tập thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Đáng nói, nội dung của những bộ phim ấy lại xoay quanh hình ảnh "đại ca", tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, đao kiếm, súng và những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ.

Đó không còn đơn thuần là những hình ảnh bộc phát trên mạng.

Vụ án nhóm "giang hồ mạng" Cọp Đen vừa được Công an thành phố Đồng Nai khởi tố là một ví dụ đáng suy ngẫm.

Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can liên quan nhóm này để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, các đối tượng đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản, mời nhiều người tham gia sản xuất các phim ngắn cổ xúy bạo lực, tệ nạn, hình ảnh giang hồ rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, kiếm lợi nhuận từ quảng cáo và đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Hình ảnh cắt ra từ clip bạo lực, tệ nạn, giang hồ của nhóm "giang hồ mạng" Cọp Đen ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, theo Công an Đồng Nai, nội dung được lựa chọn có chủ ý nhằm đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên; tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh, cách hành xử coi thường pháp luật, cổ xúy lối sống bạo lực, tệ nạn xã hội. Một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Đây chính là điều đáng lo.

Bởi khi hình ảnh giang hồ không còn xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà được sản xuất có kịch bản, tổ chức thành ê kíp và đưa lên mạng để kiếm tiền, thì câu chuyện đã vượt khỏi phạm vi một vài cá nhân thích gây chú ý.

Nó có thể trở thành một mô hình kinh doanh dựa trên sự tò mò, hiếu kỳ và những nội dung lệch chuẩn.

Trước đó, ngày 22.8, Bộ Công an thông tin Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng trong một nhóm chuyên sản xuất, phát tán video bạo lực học đường, giang hồ mạng nhằm câu view, thu lợi bất chính. Người cầm đầu quản lý một kênh YouTube có hơn 1,02 triệu người đăng ký; một video thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem và nhóm này được xác định thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Cùng một công thức có thể nhận thấy: nội dung gây sốc - nhiều lượt xem - tăng tương tác - tạo ảnh hưởng - kiếm tiền.

Những vụ việc là dẫn chứng điển hình mới nhất như trên cho thấy một thực tế không thể xem nhẹ: không gian mạng không phải vùng đứng ngoài pháp luật.

Tại họp báo Bộ Công an ngày 1.10, thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thông tin về việc lực lượng công an liên tiếp xử lý các đối tượng "giang hồ mạng". Trước đó, Bộ Công an cũng đánh giá công tác đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm và các đối tượng "giang hồ mạng" đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đây là hướng xử lý cần được hoan nghênh. Bởi điều cần bảo vệ không chỉ là trật tự trên không gian mạng, mà còn là nhận thức và hệ giá trị của người trẻ, của cộng đồng.

Một xã hội không thể bình thường hóa việc lấy dao, kiếm, súng, bạo lực, chửi bới, trả thù, bảo kê và "luật rừng" làm thứ để giải trí, thần tượng hóa hay kiếm tiền. Càng không thể để sự nổi tiếng trở thành thứ tạo ra cảm giác rằng một người có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi thì có thể nói gì, làm gì cũng được.

Tất nhiên, xử lý phải đúng người, đúng hành vi, đúng căn cứ pháp luật. Không phải cứ làm nội dung gây tranh luận hay đóng vai giang hồ là đương nhiên vi phạm pháp luật. Nhưng khi cơ quan chức năng đã xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm và có đủ căn cứ để khởi tố, việc điều tra, xử lý nghiêm minh là hết sức cần thiết.

Và không nên chỉ dừng ở việc xử lý những người đứng trước ống kính.

Cần tiếp tục làm rõ ai tổ chức, ai sản xuất, ai phát tán, ai kiếm tiền, dòng tiền đi đâu và những nền tảng nào đang giúp nội dung vi phạm lan truyền. Các nền tảng, đơn vị quảng cáo và những người hợp tác thương mại cũng cần có trách nhiệm với nội dung mà mình góp phần phổ biến và thương mại hóa.

Bởi nếu chỉ xử lý một "giang hồ mạng", nhưng công thức câu view bằng bạo lực - kiếm tiền bằng sự lệch chuẩn - nổi tiếng bằng việc coi thường pháp luật vẫn còn nguyên, thì một "giang hồ mạng" khác có thể xuất hiện.

Vì vậy, điều đáng hoan nghênh trong những vụ việc gần đây không chỉ là việc xử lý từng cá nhân. Đó còn là thông điệp rõ ràng rằng: không gian mạng phải được thượng tôn pháp luật; bạo lực không thể trở thành trò giải trí; tệ nạn không thể trở thành nội dung để kiếm tiền và hình ảnh giang hồ không thể trở thành một giá trị để cổ xúy trong xã hội.