Hoan nghênh công an triệt nạn cổ xúy bạo lực, hình ảnh giang hồ

Một bộ phim có kịch bản, đạo diễn, diễn viên, quay phim; được phát hành trên YouTube, Facebook, TikTok; có tập thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Đáng nói, nội dung của những bộ phim ấy lại xoay quanh hình ảnh "đại ca", tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, đao kiếm, súng và những cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ.
Đó không còn đơn thuần là những hình ảnh bộc phát trên mạng.
Vụ án nhóm "giang hồ mạng" Cọp Đen vừa được Công an thành phố Đồng Nai khởi tố là một ví dụ đáng suy ngẫm.
Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can liên quan nhóm này để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, các đối tượng đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản, mời nhiều người tham gia sản xuất các phim ngắn cổ xúy bạo lực, tệ nạn, hình ảnh giang hồ rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, kiếm lợi nhuận từ quảng cáo và đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".
Đáng chú ý, theo Công an Đồng Nai, nội dung được lựa chọn có chủ ý nhằm đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên; tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh, cách hành xử coi thường pháp luật, cổ xúy lối sống bạo lực, tệ nạn xã hội. Một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.
Đây chính là điều đáng lo.
Bởi khi hình ảnh giang hồ không còn xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà được sản xuất có kịch bản, tổ chức thành ê kíp và đưa lên mạng để kiếm tiền, thì câu chuyện đã vượt khỏi phạm vi một vài cá nhân thích gây chú ý.
Nó có thể trở thành một mô hình kinh doanh dựa trên sự tò mò, hiếu kỳ và những nội dung lệch chuẩn.
Trước đó, ngày 22.8, Bộ Công an thông tin Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng trong một nhóm chuyên sản xuất, phát tán video bạo lực học đường, giang hồ mạng nhằm câu view, thu lợi bất chính. Người cầm đầu quản lý một kênh YouTube có hơn 1,02 triệu người đăng ký; một video thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem và nhóm này được xác định thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Cùng một công thức có thể nhận thấy: nội dung gây sốc - nhiều lượt xem - tăng tương tác - tạo ảnh hưởng - kiếm tiền.
Những vụ việc là dẫn chứng điển hình mới nhất như trên cho thấy một thực tế không thể xem nhẹ: không gian mạng không phải vùng đứng ngoài pháp luật.
Tại họp báo Bộ Công an ngày 1.10, thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thông tin về việc lực lượng công an liên tiếp xử lý các đối tượng "giang hồ mạng". Trước đó, Bộ Công an cũng đánh giá công tác đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm và các đối tượng "giang hồ mạng" đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Đây là hướng xử lý cần được hoan nghênh. Bởi điều cần bảo vệ không chỉ là trật tự trên không gian mạng, mà còn là nhận thức và hệ giá trị của người trẻ, của cộng đồng.
Một xã hội không thể bình thường hóa việc lấy dao, kiếm, súng, bạo lực, chửi bới, trả thù, bảo kê và "luật rừng" làm thứ để giải trí, thần tượng hóa hay kiếm tiền. Càng không thể để sự nổi tiếng trở thành thứ tạo ra cảm giác rằng một người có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi thì có thể nói gì, làm gì cũng được.
Tất nhiên, xử lý phải đúng người, đúng hành vi, đúng căn cứ pháp luật. Không phải cứ làm nội dung gây tranh luận hay đóng vai giang hồ là đương nhiên vi phạm pháp luật. Nhưng khi cơ quan chức năng đã xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm và có đủ căn cứ để khởi tố, việc điều tra, xử lý nghiêm minh là hết sức cần thiết.
Và không nên chỉ dừng ở việc xử lý những người đứng trước ống kính.
Cần tiếp tục làm rõ ai tổ chức, ai sản xuất, ai phát tán, ai kiếm tiền, dòng tiền đi đâu và những nền tảng nào đang giúp nội dung vi phạm lan truyền. Các nền tảng, đơn vị quảng cáo và những người hợp tác thương mại cũng cần có trách nhiệm với nội dung mà mình góp phần phổ biến và thương mại hóa.
Bởi nếu chỉ xử lý một "giang hồ mạng", nhưng công thức câu view bằng bạo lực - kiếm tiền bằng sự lệch chuẩn - nổi tiếng bằng việc coi thường pháp luật vẫn còn nguyên, thì một "giang hồ mạng" khác có thể xuất hiện.
Vì vậy, điều đáng hoan nghênh trong những vụ việc gần đây không chỉ là việc xử lý từng cá nhân. Đó còn là thông điệp rõ ràng rằng: không gian mạng phải được thượng tôn pháp luật; bạo lực không thể trở thành trò giải trí; tệ nạn không thể trở thành nội dung để kiếm tiền và hình ảnh giang hồ không thể trở thành một giá trị để cổ xúy trong xã hội.
Một số vụ "giang hồ mạng" nổi cộm mà công an xử lý gần đây
- Ngày 7.8, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (Vua Quạt).
- Khởi nguồn là các livestream tranh cãi trên mạng. Sau đó Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp để tiếp tục livestream, gây rối, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một dạng "giang hồ mạng" khác Cọp Đen: mâu thuẫn trên mạng - kéo ra đời thực - livestream sự việc đời thực - biến xung đột thành nội dung câu view cộng đồng mạng.
- Ngày 10.8, Bộ Công an khởi tố vụ án và 5 bị can, trong đó có "giang hồ mạng" Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng). Huấn bị bắt tạm giam để điều tra về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sau đó bị khởi tố thêm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Ngày 18.8, Công an tỉnh Ninh Bình bắt Nguyễn Văn Thùy, biệt danh "Tế Điên Nam Định". Theo công an, Thùy từng livestream và lan truyền những thông tin bị xác định là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.
- Ngày 16.9, Công an tỉnh Ninh Bình bắt Nguyễn Minh Đức, biệt danh "Đức Cộng", để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo công an, Đức thường xuyên sử dụng Facebook, TikTok để đăng tải thông tin về quá khứ hoạt động vi phạm pháp luật, phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh "giang hồ mạng" nhằm đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng tương tác để bán hàng và nhận tiền tương tác. Trường hợp này đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy: "giang hồ mạng" không chỉ bán hình ảnh giang hồ; hình ảnh đó có thể trở thành một công cụ kinh doanh…
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