'Bà trùm' đưa hối lộ 17 tỉ bỏ trốn, chuyển Bộ Công an tiếp tục điều tra

Dự kiến ngày 11.11 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon.

Đặng Quốc Hoàng (52 tuổi, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (43 tuổi, Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng PCCC), Phạm Thị Hương (39 tuổi, Giám đốc Công ty Phương Nam) cùng Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng Kiểm định phương tiện PCCC tại Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

3 bị cáo khác bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả, thu hơn 460 tỉ đồng

Cáo trạng xác định, tháng 9.2025, ông Bùi Duy L. (trú tại Hà Nội) đến Công an TP.Hà Nội tố giác việc mua bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon nhưng khi sử dụng không dập được đám cháy.

Tổng số ông L. mua 180 bình, giá hơn 63 triệu đồng, gồm 110 bình do Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Bách Thắng bán và 70 bình do Công ty TNHH vật tư thiết bị Hoàng Anh bán.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình chữa cháy là hàng giả, vì không bảo đảm hàm lượng chất chữa cháy.

Từ mắt xích này, Công TP.Hà Nội mở rộng điều tra, phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy giả với quy mô lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Khám xét nhà máy tại Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (Tây Ninh), công an tạm giữ 53.700 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, 6.400 bình chữa cháy nhãn hiệu 990 cùng hàng chục nghìn vỏ bình, hàng nghìn kg bột chữa cháy…

Tại các kho hàng ở Hà Nội và TP.HCM, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hàng chục nghìn bình chữa cháy Dragon cùng nhiều sản phẩm liên quan.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi) thành lập Công ty Vietlink, kinh doanh các phương tiện, thiết bị PCCC mang nhãn hiệu Dragon.

Sau thời gian nhập khẩu bình từ Trung Quốc về bán, đến năm 2019, Công ty Vietlink liên kết với Công ty Long Thành ở Sơn Đông (Trung Quốc) nhập khẩu bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cùng vỏ bình, máy móc, linh kiện để tổ chức sản xuất tại Việt Nam.

Cơ quan truy tố xác định Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả, thu về hơn 344 tỉ đồng. Hoạt động sản xuất sau đó chuyển sang Công ty An Phú, tiêu thụ hơn 226.000 bình, doanh thu gần 118 tỉ đồng.

Kho hàng sản xuất các bình chữa cháy Dragon giả ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đã làm rõ hơn 17 tỉ tiền hối lộ, chuyển Bộ Công an tiếp tục điều tra

Vẫn theo cáo trạng, từ tháng 6.2023, Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam thực hiện kiểm định bình chữa cháy. Doanh nghiệp này do Phạm Thị Hương đứng tên thành lập và làm giám đốc, nhưng thực tế Phạm Đức Cảnh là người trực tiếp điều hành.

Quá trình làm việc, Nguyễn Thị Kim Ngân thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Đức Cảnh. Đổi lại, Cảnh chỉ đạo nhân viên thực hiện việc lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, tạo kết quả kiểm định đạt chất lượng, giúp các bình bột chữa cháy được cấp giấy chứng nhận kiểm định để bán ra thị trường.

Số tiền hối lộ được tính theo từng sản phẩm, dao động 8.000 - 10.000 đồng mỗi bình. Tổng cộng, Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỉ đồng, trong đó Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Hương nhận hơn 2,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu Ngân đưa tiền cho một số cá nhân tại các cơ quan quản lý nhà nước (V04, C07, Trung tâm 1 thuộc Trường đại học PCCC, PC07 một số tỉnh, thành) và Công ty TNHH một thành viên 990.

Do hành vi có tính chất phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, tổ chức nên Công an TP.Hà Nội đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan, chuyển Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng với Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ, nhưng do đối tượng đã bỏ trốn nên tách hành vi để xử lý sau.