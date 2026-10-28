Khởi tố 20 bị can trong nhóm 'giang hồ mạng Cọp Đen'

Ngày 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can liên quan nhóm "giang hồ mạng Cọp Đen" làm phim bạo lực đăng mạng xã hội câu like, câu view để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến nay, Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản và mời nhiều người tham gia quay phim để sản xuất loạt các phim ngắn "ơn nghĩa giang hồ" (4 tập), "thành phố sói" (3 tập), "ơn đền oán trả" (2 tập), "khu tao sống" (2 tập), "hồng lửa" (1 tập) không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau đó, nhóm người này đăng tải trên mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok câu view, câu like và kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Hình ảnh được cắt ra từ video “ơn nghĩa giang hồ” do nhóm cọp đen sản xuất ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, nhóm này lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là các đối tượng xăm trổ, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người.

Diễn xuất và lời thoại cổ xúy lối sống vô văn hóa, bạo lực, giang hồ, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc, sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đạo cụ nhóm sử dụng để làm phim ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Sau khi biên tập, hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như: phim xã hội đen; phim về giang hồ hay nhất; anh em xã hội. Tiếp đó, nhóm chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về các hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, điều tra mở rộng, củng cố làm rõ các hành vi khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm người liên quan bị Công an thành phố Đồng Nai bắt khẩn cấp trước đó ẢNH: C.T.V

Công an thành phố Đồng Nai cho biết sẽ tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời, chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Cùng với đó, Công an thành phố khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu như trên, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.