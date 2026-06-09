Sơn Tùng M-TP cập nhật MV 'Come my way' sau tranh cãi

Sau những tranh luận kéo dài liên quan đến MV Come my way, ngày 9.6, M-TP Entertainment phát đi thông cáo chính thức về việc cập nhật phiên bản phát hành của sản phẩm âm nhạc do ca sĩ Sơn Tùng M-TP thể hiện.

Theo thông cáo, Come my way nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng kể từ khi ra mắt. Bên cạnh những phản hồi tích cực và sự ủng hộ dành cho sản phẩm, ê kíp cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh một số yếu tố sáng tạo xuất hiện trong MV.

Phía công ty cho biết luôn trân trọng những góp ý từ khán giả, giới chuyên môn cũng như cộng đồng nghệ thuật. Đồng thời, đơn vị này cũng nhận thấy các cuộc thảo luận liên quan đến MV đã tạo nên nhiều luồng cảm xúc khác nhau trên không gian mạng.

M-TP Entertainment cho biết không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào tiếp tục phải đối diện với áp lực, tổn thương hoặc những tranh cãi vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp. Đơn vị này cho rằng mọi khác biệt về quan điểm đều cần được trao đổi trên cơ sở tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau.

MV Come my way thu hút sự quan tâm của công chúng và tạo nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH MV COME MY WAY

Đáng chú ý, sau quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các ý kiến liên quan, M-TP Entertainment quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come my way. Cụ thể, phần được điều chỉnh là phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene).

Vì sao ê kíp Sơn Tùng M-TP quyết định cập nhật MV?

Theo phía công ty, đây không phải quyết định dễ dàng bởi mỗi tác phẩm nghệ thuật sau khi hoàn thiện đều chứa đựng nhiều tâm huyết của những người thực hiện. Việc thay đổi một sản phẩm đã công bố cần được cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Thông cáo cho biết việc điều chỉnh được thực hiện trên tinh thần thiện chí, với mong muốn giúp câu chuyện dần lắng xuống, hạn chế những tranh luận chưa cần thiết và tạo điều kiện để các bên liên quan tiếp tục làm việc cùng nhau trong không khí bình tĩnh, cởi mở.

Bên cạnh đó, M-TP Entertainment khẳng định công ty và Sơn Tùng M-TP luôn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ cũng như các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động sáng tạo.

Đơn vị này cũng lưu ý việc chỉnh sửa MV không đồng nghĩa với việc thừa nhận hay phản ánh bất kỳ kết luận pháp lý nào. Theo thông cáo, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nếu có, sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan.

Trước đó, MV Come my way trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện những ý kiến cho rằng một số chi tiết trong phần hình ảnh và thiết kế bối cảnh có nét tương đồng với các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Vấn đề này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, M-TP Entertainment không đề cập cụ thể đến nội dung tranh cãi mà tập trung nhấn mạnh tinh thần đối thoại, sự tôn trọng các bên liên quan và mong muốn hướng đến những giá trị tích cực mà nghệ thuật có thể mang lại.

Khép lại thông cáo, công ty gửi lời cảm ơn đến công chúng đã quan tâm đến sự việc, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra dựa trên thông tin xác thực và tinh thần xây dựng. M-TP Entertainment cùng Sơn Tùng M-TP cho biết mong nhận được sự thấu hiểu và đồng hành từ khán giả trong thời gian các bên liên quan tiếp tục trao đổi để làm rõ những vấn đề còn tồn tại.