Sông Bắc Hưng Hải bị đầu độc: Đơn vị hạ tầng dệt may Phố Nối có vô can?

Thêm 1 công ty bị phạt vì xả thải trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn (trụ sở chính số 8B, phố Lê Trực, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

Nước thải đen ngòm chảy trong đường thoát nước mưa của Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B ĐÌNH HUY

Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn do bà Đới Thị Thu Thủy là người đại diện pháp luật, có mã số doanh nghiệp 0101245341 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1, Sở KH-ĐT Hà Nội cấp phép, thay đổi lần thứ 8 ngày 11.10.2010.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, công ty này đã xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung tại Khu công nghiệp Phố Nối B (P.Dị Sử, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Căn cứ quy định tại điểm e khoản 5 điều 15 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn bị xử phạt 350 triệu đồng.

Cạnh đó, công ty này còn phải chịu hình phạt bởi tình tiết tăng nặng với số tiền 50 triệu đồng do không cử cán bộ phối hợp xử lý sự vụ khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu (cuối giờ chiều 9.4 khi phát hiện xảy ra sự việc); người đại diện của công ty tham gia cuộc họp nhưng không ký biên bản làm việc ngày 10.4; người đại diện pháp luật công ty không đến theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để lập biên bản vi phạm hành chính, không ký, không nhận biên bản vi phạm hành chính.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn và Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối khắc phục hậu quả về môi trường.

Đây là công ty thứ 2 bị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài về tình trạng đầu độc kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải. Trong đó, nước thải từ khu công nghiệp dệt may Phố Nối B là một trong những địa điểm đen về ô nhiễm. Nước thải từ khu công nghiệp này đổ ra kênh Trần Thành Ngọ (P.Dị Sử) rồi hòa vào dòng nước ở sông Bắc Hưng Hải.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt Công ty TNHH dệt may Đại Hoa với số tiền 350 triệu đồng với hành vi giống như Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn.



2 công ty bị phạt vì xả thải trái phép, đơn vị đầu tư hạ tầng có vô can?

Cũng liên quan đến việc xả thải trái phép qua đường nước mưa tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, sau khi có được những bằng chứng, thông tin cụ thể, phóng viên đã cung cấp cho Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an.

Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B là điểm đen gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hưng Yên ĐÌNH HUY

Ngoài ra, phóng viên cũng đã gửi những thông tin liên quan cho ông Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối (đơn vị quản lý, vận hành khu công nghiệp). Trước những bằng chứng rõ ràng về hành vi xả thải trái phép tại khu công nghiệp nhưng vị này vẫn khẳng định "đây là sự cố".

Câu trả lời của ông Cường khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, trách nhiệm của Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối như thế nào trong vụ việc này.

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề trên, ông Trần Đăng Anh, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên, cho biết để xảy ra tình trạng xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối (đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý tập trung cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp Phố Nối B) chắc chắn không tránh khỏi trách nhiệm.

"Chúng tôi xử lý rất quyết liệt ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh. Sở TN-MT Hưng Yên đang trình cấp trên để xử lý trách nhiệm của Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối. Hành vi của công ty này khá rõ nên số tiền bị phạt cũng khá lớn, khoảng 600 triệu đồng", ông Đăng Anh nói, và cho hay, kết quả cụ thể sẽ được cung cấp sau.

Trước đó, theo thống kê của C05 Bộ Công an, Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối đã nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường. Trong đó, ngày 8.2.2021, C05 đã xử phạt 1,45 tỉ đồng; ngày 23.6.2021 UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt hơn 2 tỉ đồng và ngày 31.3.2022 C05 tiếp tục phạt 1,45 tỉ đồng.