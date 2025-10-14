Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sóng gió bủa vây chính phủ 'Lecornu 2.0' ở Pháp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/10/2025 05:45 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12.10 đã công bố chính phủ mới do Thủ tướng Sebastien Lecornu đứng đầu. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần nước này có nội các mới.

Thành phần nội các ngày 12.10 có một số cái tên thay đổi so với danh sách ngày 5.10. Ông Lecornu cam kết thành lập một chính phủ "đổi mới và đa dạng", song vẫn giữ lại các lựa chọn cũ cho những vị trí bộ trưởng then chốt, AFP đưa tin.

Nội các vừa thành lập đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, khi các đảng đối lập công khai phản đối. Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) ngày 13.10 đã đệ trình kiến nghị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm giải tán chính phủ ông Lecornu. Chính phủ Pháp lúc này cần phải có sự ủng hộ từ đảng Xã hội Pháp để hy vọng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, vốn không phải điều dễ dàng.

Sóng gió chính trị bủa vây chính phủ Lecornu 2 . 0 Ở Pháp - Ảnh 1.

Thủ tướng Lecornu thăm đồn cảnh sát ở ngoại ô TP.Paris ngày 11.10

Ảnh: AFP

Diễn biến trên nêu bật tình trạng bế tắc chính trị tại Pháp, khi kế hoạch ngân sách của các nhiệm kỳ chính phủ liên tục bị quốc hội phản đối. Nhiệm vụ cho chính phủ Pháp đang rất cấp bách khi ngày 14.10 là hạn chót trình dự thảo ngân sách 2026 lên quốc hội, để cơ quan lập pháp xem xét và thông qua trước khi kết thúc năm 2025.

Thủ tướng Lecornu ngày 12.10 tuyên bố không loại trừ khả năng từ chức lần nữa nếu các điều kiện không được đáp ứng. Ông từ chức ngày 6.10 nhưng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm. Ngoài ra, Tổng thống Macron chỉ trích các nhóm chính trị cản trở Thủ tướng Lecornu phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn ở Pháp.

Tin liên quan

Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất

Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất

Quốc hội Pháp ngày 8.9 đã bỏ phiếu tín nhiệm, với đa số ủng hộ lật đổ chính phủ và buộc Thủ tướng Francois Bayrou từ chức.

Khám phá thêm chủ đề

chính phủ Lecornu 2.0 tình hình chính trị Pháp đảng Xã hội Pháp đối lập Emmanuel Macron
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận