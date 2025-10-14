Sóng gió bủa vây chính phủ 'Lecornu 2.0' ở Pháp

Thành phần nội các ngày 12.10 có một số cái tên thay đổi so với danh sách ngày 5.10. Ông Lecornu cam kết thành lập một chính phủ "đổi mới và đa dạng", song vẫn giữ lại các lựa chọn cũ cho những vị trí bộ trưởng then chốt, AFP đưa tin.

Nội các vừa thành lập đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, khi các đảng đối lập công khai phản đối. Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) ngày 13.10 đã đệ trình kiến nghị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm giải tán chính phủ ông Lecornu. Chính phủ Pháp lúc này cần phải có sự ủng hộ từ đảng Xã hội Pháp để hy vọng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, vốn không phải điều dễ dàng.

Thủ tướng Lecornu thăm đồn cảnh sát ở ngoại ô TP.Paris ngày 11.10 Ảnh: AFP

Diễn biến trên nêu bật tình trạng bế tắc chính trị tại Pháp, khi kế hoạch ngân sách của các nhiệm kỳ chính phủ liên tục bị quốc hội phản đối. Nhiệm vụ cho chính phủ Pháp đang rất cấp bách khi ngày 14.10 là hạn chót trình dự thảo ngân sách 2026 lên quốc hội, để cơ quan lập pháp xem xét và thông qua trước khi kết thúc năm 2025.

Thủ tướng Lecornu ngày 12.10 tuyên bố không loại trừ khả năng từ chức lần nữa nếu các điều kiện không được đáp ứng. Ông từ chức ngày 6.10 nhưng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm. Ngoài ra, Tổng thống Macron chỉ trích các nhóm chính trị cản trở Thủ tướng Lecornu phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn ở Pháp.