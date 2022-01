Song Ji A ‘Địa ngục độc thân’ bị nhà đài quay lưng, cắt sóng

Bùng nổ danh tiếng từ show Singles Inferno (Địa ngục độc thân) của Netflix ra mắt cuối năm 2021 - đầu năm 2022, Song Ji A (YouTuber Free Zia) trở thành cái tên được hàng loạt thương hiệu đình đám và nhiều chương trình Hàn Quốc săn đón. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng “rớt đài” vì scandal dùng hàng nhái. Công chúng ngay lập tức quay lưng và kêu gọi tẩy chay Song Ji A.

Hai chương trình Knowing Bros (Ask Us Anything) của đài JTBC và Omniscient Interfering View của đài MBC rơi vào tình thế nan giải. Đây là 2 show mà Song Ji A đã ghi hình trước khi scandal nổ ra. Chia sẻ với truyền thông, Omniscient Interfering View cho hay sẽ dứt khoát cắt bỏ toàn bộ cảnh quay của Song Ji A trong tập sắp phát sóng. Tập mới dự kiến chiếu vào ngày 29.1 sẽ có dàn khách mời khác.

Trong khi đó, phía Knowing Bros thông báo sẽ chỉnh sửa cũng như biên tập giảm thiểu tối đa thời lượng lên hình của Song Ji A. Đại diện Knowing Bros bày tỏ: “Thật sự rất khó để cắt hoàn toàn Song Ji A khỏi tập sắp tới, vì vướng những đoạn hội thoại hoặc tình tiết liên quan đến các nghệ sĩ khác trong chương trình”.

Động thái của Knowing Bros và Omniscient Interfering View được khán giả ủng hộ. Phần lớn dân mạng đều cho rằng một ngôi sao dùng hàng nhái, ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ… như Song Ji A không nên được xuất hiện trên sóng truyền hình. Tính đến nay, làn sóng chỉ trích và “bóc phốt” mỹ nhân 9X vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, Naver công bố cát sê khủng của Song Ji A không thua gì các sao Hàn đình đám. Theo đó, cô được trả 30 triệu won (570 triệu đồng) cho một bài đăng quảng cáo trên Instagram và 80 triệu won (hơn 1,5 tỉ đồng) cho một video ở kênh YouTube. Trước khi bị chỉ trích vì lùm xùm diện hàng nhái, Song Ji A đã kín lịch đặt quảng cáo đến tháng 5.2021.





Ngoài ra, người đẹp show Địa ngục độc thân từng được một thương hiệu trả 90 triệu won (1,7 tỉ đồng) để cập nhật một bài đăng quảng cáo trên YouTube và Instagram. Một công ty khác tuyên bố đã bỏ ý định hợp tác với Song Ji A vì chi phí quá cao.

Đặc biệt, Song Ji A thường từ chối dạng hợp đồng độc quyền với các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang, vì muốn làm việc với nhiều nhãn hàng khác nhau. Với các thông tin trên, dân mạng càng tỏ ra khó hiểu và không thể chấp nhận một người nổi tiếng kiếm tiền từ các thương hiệu xa xỉ lại dùng đồ nhái.

Song Ji A khởi nghiệp với công việc người mẫu ở các trung tâm mua sắm, rồi làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang và đồ bơi có tiếng Hàn Quốc. Cô còn là người mẫu cho các trang thương mại điện tử về thời trang và làm đẹp tại Trung Quốc. Về sau, độ phổ biến của Song Ji A lan rộng, cô được chọn trở thành người đại diện cho một số nhãn hàng.

Vào tháng 9.2019, Song Ji A lập kênh YouTube, cập nhật video về cuộc sống thường nhật, khoe hàng hiệu, bí quyết làm đẹp… Sau đó, Song Ji A góp mặt trên show Video Star, Follow Me và tỏa sáng với Single’s Inferno (Địa ngục độc thân). Trong Địa ngục độc thân, cô thu hút lượng fan đông đảo, được xem là phiên bản mới của Jennie (BlackPink) và Jang Won Young (IVE). Tính đến nay, kênh YouTube của cô đạt gần 2 triệu lượt theo dõi, Instagram được 1,6 triệu lượt follow.